Еве во што инвестира инвестицискиот фонд на Џорџ Сорос

Инвестицискиот фонд на милијардерот Џорџ Сорос ги удвои своите инвестиции во Rivian Automotive Inc. и презеде нови позиции кај производителот на електрични возила Nio Inc. и Lucid Motors Inc.

Како што беше откриено во февруари, фондот на Сорос купи речиси 20 милиони акции на Rivian, во вредност од околу 2 милијарди долари во тоа време.

Инвестицијата не се исплатеше поради големиот пад на акциите на Ривиан оваа година, но фондот купи уште 6 милиони акции во периодот што заврши на 31 март, покажува извештајот во петокот.

Тоа води до удел во фондот од околу 25,9 милиони акции, во вредност од околу 693 милиони долари. Акциите на Rivian изгубија околу 74 отсто оваа година, во споредба со загубите од околу 16 отсто за индексот S&P 500.

На почетокот на оваа недела, Rivian забележа повисоки од очекуваните загуби и приходи во првиот квартал, што исто така го разочара Вол Стрит.

Пријавата исто така откри нови удели во производителите на електрични возила Lucid и кинескиот Nio, што покажува дека фондот ги продаде своите позиции во производителот на електрични возила Fisker Inc. и кај производителот на автомобили General Motors.

Тој, исто така, ги продаде своите акции во Lyft Inc. и Peloton Interactive Inc.

Меѓу новите дополнувања на фондот беа удели во Bank of America, Etsy Inc. и Eventbrite Inc.