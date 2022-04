Не ги игнорирајте знаците: 5 симптоми на висок шеќер во крвта

Често поврзано со дијабетес, ако не се лекува, може да го зголеми ризикот од срцеви заболувања, мозочен удар, проблеми со видот, бубрежни заболувања, нервни проблеми и многу повеќе. Еве ги симптомите на висок шеќер во крвта кои никогаш не треба да се игнорираат.

Високиот шеќер во крвта, познат и како хипергликемија, е резултат на премногу шеќер во крвта поради недостаток на инсулин во телото.

Ако почувствувате невообичаено зголемување на гладот, причината може да биде високиот шеќер во крвта. „Дури и после јадење, сè уште може да се чувствувате многу гладни“, велат експертите.

Тоа е затоа што вашите мускули не ја добиваат потребната енергија од храната, отпорноста на инсулин на вашето тело спречува гликозата да влезе во вашите мускули и да обезбеди енергија. Затоа, мускулите и другите ткива ја испраќаат пораката за „глад“, обидувајќи се да внесат повеќе енергија во телото.

Дали одеднаш забележавте дека мора да уринирате многу повеќе од вообичаено?

Зголеменото мокрење – исто така познато како полиурија – е поврзано со висок шеќер во крвта и дијабетес.

„Кога дијабетесот го зголемува нивото на шеќер во крвта, вашето тело можеби нема да може да ја врати целата своја гликоза кога ќе помине низ бубрезите. „Наместо тоа, вашето тело ќе се обиде да се ослободи од вишокот така што ќе произведува повеќе урина“, вели Мери Џонсон, директорка за едукација за дијабетес.

Не го игнорирајте необјаснето губење на тежината – тоа може да биде поврзано со висок шеќер во крвта.

„Кога на некого ќе поставиме дијагноза, претпоставуваме дека веројатно има дијабетес околу пет години“, вели ендокринологот Кевин Панталон.

„Често се случува луѓето да ги намалат симптомите или да ги рационализираат и тие се влошуваат додека не станат доволно сериозни за да мора да одат на лекар. Тие се со прекумерна тежина или навистина се уморни од мокрење цела ноќ“.

Дали сте уморни цело време?

Можеби ќе сакате да го проверите шеќерот во крвта. „Нема сомнеж дека флуктуациите на нивото на шеќер во крвта може да предизвикаат замор“, вели од Diabetes Care Canada.

„Кога вашиот шеќер во крвта е премногу висок, на пример, вашата крв не може да циркулира толку ефикасно и вашите клетки не ги добиваат кислородот и хранливите материи што им се потребни за оптимално функционирање. Високиот шеќер во крвта исто така може да предизвика воспаление. Ова за возврат ослободува клетки наречени моноцити во мозокот и предизвикува замор. Слично на тоа, ако вашиот шеќер во крвта е премногу низок, вашите клетки не добиваат доволно гориво за да работат добро, што влијае на нивото на енергија“.

Прекумерната жед е еден од главните симптоми на дијабетес.

„Колку и да пиете, се чувствувате како сè уште да сте дехидрирани“, велат експертите, според Eat This Not That.

Вашите ткива (како што се вашите мускули) се, всушност, дехидрирани кога има премногу гликоза (шеќер) во крвта. Вашето тело црпи течност од ткивата за да се обиде да ја разреди крвта и да се спротивстави со висока гликоза, така што вашите ткива ќе бидат дехидрирани и ќе испратат порака дека треба да пиете повеќе.

Ова е исто така поврзано со зголемено мокрење.