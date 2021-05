Денес на Земјата живеат приближно 50 милијарди птици, што значи дека нашата планета е населена со шест пати повеќе птици од луѓе, покажува истражувањето на австралиските научници објавено во списанието Proceedings of the National National Academy of Sciences.

Тим на научници предводени од екологистот Вилијам Корнвел од Универзитетот во Нов Јужен Велс (УНСВ) во Сиднеј користеле податоци од 9.700 познати видови птици од целиот свет, за кои тврдат дека сочинуваат 92% од сите постојни видови на Земјата.

Истражувачите ги комбинирале резултатите од научното истражување на одделни видови птици кои живеат во специфични области, со скоро милијарда нови податоци внесени во интернет-орнитолошката база на податоци eBird од страна на аматери.

„Идејата за проценка на бројот на птици што живеат на Земјата произлезе од фактот дека имаме некои видови птици кои се исклучително добро проучени“, рече Корнвел. „Но, во исто време имаме голем број обични луѓе, љубители на птици кои патуваат низ светот и собираат информации за сите птици кои ги среќаваат, а потоа ги внесуваат податоците за нив во орнитолошката база на податоци“.

Научниците заклучиле дека релативно малку вообичаени видови и многу ретки видови птици живеат на нашата планета.

Меѓу десетте најраспространети птици во светот се врапчиња (1,6 милијарди), европски starвезди (1,3 милијарди), галеби со прстен (1,2 милијарди) и ластовички од куќа (1,1 милијарди).

Орнитолозите откриле и дека најмалку птици во светот се киви, кои потекнуваат од фамилијата ноеви, кои претежно живеат во Нов Зеланд (3.000) и птиците месита (154.000). Тоа е загрозен ендемски вид кој живее на Мадагаскар.

„Можеби некои видови птици денес се ретки од природни причини – на пример, тие живеат само на еден остров или исклучиво на врвот на една планина во светот, а може да бидат ретки поради човечкиот фактор“, заклучи Корнвел и додаде дека тој се надева дека научниците со текот на времето ќе успеат да утврдат кои видови се изумрени и каде се потребни дополнителни напори за нивно зачувување.