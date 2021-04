Британската мултинационална инвестициска банка Баркли им предложи на своите помлади вработени да ги користат своите саботи и да резервираат најмалку два петдневни годишни одмори годишно, со цел да избегнат преголем замор и прегревање од работа. Според извештаите во медиумите, банката ги повикала аналитичарите и соработниците да не работат од петок од 21 часот до недела во 21 часот, освен во неизбежни ситуации.

Управата на банката наведува дека промените во ритамот на работа изразуваат култура на грижа за менталното здравје на вработените. „Динамиката на работа од дома и изолацијата се предизвици за кои сме свесни и сакаме да одговориме внимателно и емпатично, со цел соодветно да го осигураме менталното здравје на нашиот тим“, наведуваат од Баркли, како што објави „PersonnelToday“.

Работната култура во банкарскиот сектор неодамна се најде во центарот на вниманието на јавноста кога банкарите на Голдман Сакс се заканија дека ќе се откажат од работата затоа што работеле во просек 95 часа неделно, барајќи да се подобрат условите. Банката потоа презеде чекори за решавање на заморот на вработените. Канадските банки им понудија на вработените да земат слободен ден кога сакаат доколку се чувствуваат преморени.

Иако пандемијата ги направи сите почувствителни на поплаките на вработените, Блумберг проценува дека деловната култура во инвестициските банки веројатно нема да се промени значително. Претходните ветувања за промена на практиките не се реализираа дури и по смртта на прекумерно ангажираниот приправник од Bank of America Corp. во 2013 година, кој работел непрекинато 72 часа пред да почине.

Искуството на Волстрит е дека парите лекуваат сè, па затоа и покрај тоа што одговориле на поплаките од нивните вработени, банкарите го подигнале износот на паричен надоместок за најмладиот персонал во Bank of America, Jefferies Financial Group Inc. и Credit Suisse Group AG. Сепак, тие не можат да се споредат со приватниот инвестициски фонд Apollo Global Management Inc. кои ја одврзаа торбата на старомоден начин, за да ги привлечат најдобрите кандидати, според EfinancialCareers.

Бизнис инсајдер во март објави дека Аполо им понудил на своите млади соработници во Њујорк бонуси од 100.000, 150.000 и 200.000 американски долари за нивната прва, втора и трета година од вработувањето. Претходно, седум од 30 вработени ја напуштија работата, жалејќи се дека мораат да работат 20 часа на ден. Основните годишни плати на најмладите експерти се околу 450.000 долари. Фактот дека Аполо им понудил на вработените повеќе пари наместо слободни денови, треба да биде доказ дека нивната работа оди добро.

Амазон никогаш не се покажал подобро отколку од почетокот на пандемијата. Приходите се повеќекратни, а основачот на компанијата Џеф Безос доминира како најбогата личност на планетата. Бидејќи профитот на компанијата вртоглаво растеше, од вработените се бараше да ја зголемат брзината. Џенифер Бејтс, вработена во Амазон, сведочеше минатиот месец во американскиот Сенат за условите за работа. Таа рече дека смените се предолги, дека темпото е „супер брзо“ и дека има впечаток дека Амазон смета дека вработената е „друга машина“, објави S&PGlobal.

„Мојот работен ден е како деветчасовен интензивен тренинг секој ден и се следи секој наш потег. „Дознав дека ако работам премногу бавно или имам премногу слободно време, може да ме дисциплинираат или дури и да ме отпуштат“, рече Бејтс пред сослушувањето на Комитетот за буџет во Сенатот под наслов „Кризата на приходите и нееднаквоста на богатството во Америка“. Тие се приклучуваат на синдикатот на Амазон низ САД, што треба да им помогне да се борат за подобри услови за работа.

Растечката нееднаквост стана тема што тешко може да се игнорира, па Националниот одбор за труд на САД неодамна му нареди на извршниот директор на Тесла, Илон Маск, да избрише објава од Твитер од 2018 година во која тој коментираше за разрешување на синдикален активист, кој сега мора да го врати на работа. Тесла исто така е должна да му надомести на отпуштеното лице износ за три години работа, придобивки и неповолни даночни последици што произлегле од отказот.