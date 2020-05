Трамп се закани дека трајно ќе го замрзне американското финансирање на СЗО

Американскиот претседател, Доналд Трамп се закани дека трајно ќе го замрзне американското финансирање на Светската здравствена организација (СЗО).

Трамп му порача на генералниот директор на СЗО, Тедрос Адхан Гебрејес, дека ќе ги суспендира средствата доколку СЗО не се посвети на значителни подобрувања.

„Ако СЗО не се посвети на значителни подобрувања во рок од 30 дена, ќе ја променам привремената суспензија на финансирањето на СЗО во постојана мерка и ќе го преиспитам нашето членство во организацијата“, твитна Трамп.

Американскиот претседател објави и фотографии од писмото до шефот на СЗО.

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020