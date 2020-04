Илон Маск: „Мерките за карантин се фашистички“

Илон Маск, ексцентричниот шеф на фабриката за производство на електрични автомобили „Тесла“, во средата повика на брзо рестартирање на американската економија, нагласувајќи дека карантинот е фашистичка мерка.

За време на конференциски повик, Маск остро ги нападна рестриктивните мерки воведени за спречување на ширењето на коронавирусот.

„Искрено, јас тоа би го нарекол присилно затворање на луѓе во нивните домови, против сите нивни права загарантирани со Уставот“, рече Маск.

„Тоа ќе предизвика голема штета, не само на ‘Тесла’, туку и на многу други компании“, додаде тој.

$TSLA CEO @elonmusk blasts shelter in place orders: “To say that they cannot leave their house and they will be arrested if they do, this is fascist. This is not democratic, this is not freedom, give people back their god damn freedom.”

— Phil LeBeau (@Lebeaucarnews) April 29, 2020