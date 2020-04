Instagram воведува веб директни пораки за сите корисници

Instagram започна да воведува веб пристап до директните пораки на сите свои корисници ширум светот. Компанијата најави презентација на својот профил на Твитер. Како и обично, можеби ќе мора да почекате некое време пред да добиете пристап до оваа функција.

После интерниот пробен период, компанијата на почетокот на годината започнала со тестирање на директни пораки на страната со „мал процент“ на корисници. Како и на Instagram мобилната апликацијата, можете да ја користите оваа функција за учествување во индивидуални и групни разговори, како и за споделување фотографии.

*Sliding into your DMs*

Now you can get and send Instagram Direct messages on desktop, no matter where you are in the world 👍 pic.twitter.com/CT2SwuxHTv

— Instagram (@instagram) April 10, 2020