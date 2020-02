Селфи во вселената

Астронаутката на NASA, Џесика Меир, го направи веројатно најегзотичното селфи на светот, и го сподели со следбениците на својот профил на Твитер.

Меир од септември 2019 година е дел од екипажот на Меѓународната вселенска станица, а во јануари тргнала на дури две „прошетки“ во вселената. Додека лебдела во вселената, успеала да направи и неколку фотографири, и на оние кои останале на Земјата да им го приближи светот надвор од светот. Во твитот пишува дека користела Nikon D5 со леќа од 28мм, кој се наоѓа во заштитна кутија. Една од фотографиите е направена во традиционален селфи стил, бидејќи Меир ја насочила камерата директно кон своето лице, додека на стаклото на нејзината кацига се гледа и Земјата. На втората фотографија е нејзиниот одраз во сончевиот панел на станицата, кој во таа прилика ја користела како огледало.

Fine, visor up this time – but at least the magnificent Earth still makes an appearance too. All #spacewalk #selfies (and other photos) made possible with a Nikon D5 with a 28 mm lens in a protective housing (visible in center of 2nd photo). #SelfieSunday pic.twitter.com/AlmUjvCWDj

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) January 26, 2020