Евакуација во Калифорнија, паника во седиштето на Facebook, двајца вработени изложени на смртоносен отров

Двајца вработени во компанијата Facebook се изложени на сарин во седиштето на зградата во Калифорнија, објави Sky News. Како што се наведува, инцидентот се случил во собата за пошта.

“Имаме две можни изложености, но во моментов не покажуваат никакви знаци или симптоми”, изјави Џон Џонстон од локалната противпожарна единица.

A Facebook mail facility in Menlo Park, California, was evacuated after an item tested positive for the nerve agent sarin. No employees were exposed, and more testing is being done. https://t.co/NkAKB2gOky pic.twitter.com/Lp6MowHqJs

— CNN Breaking News (@cnnbrk) July 1, 2019