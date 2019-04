100 највлијателни – ”Timе” ја објави листата за 2019 година (видео)

Американскиот магазин “Time” ја објави листата на 100 највлијателни за 2019, а победниците како и досега се класифицирани во неколку категории, од дебитант до титан. На листата на дебитанти има имиња со различен стаж на јавната сцена.

Тука се: актерката Сандра Ох (47), овогодишната добитничка на Златен глобус (“Killing Eve”), во моментов најдобрата тенисерка во светот Наоми Осака (21), кулинарската ѕвезда Самин Нострат (39).

Американскиот магазин “Time” кoj секоја година го прави овој пресек, во неговите пионери ја вклучи и интернет ѕвездата Њину (21). Голем успех постигна Криси Тајгер (33), која исто така се наоѓа во оваа категорија благодарение на своите 23,7 милиони следбеници на Instagram, кулинарското шоу, популарноста која ја ужива како една од најсмешните светски ѕвезди. Во групата на највлијателните уметници се актерите Двејн Џонсон, Реџина Кинг, Емилија Кларк, Глен Клоуз, оскаровците Махерџала Али и Рами Малек, пејачката Ариана Гранде.

“Time” ја задржа политичката објективност па на листата на лидери ја стави Ненси Пелоси која од 2011 година е претставник на демократите во Претставничкиот дом. Но и претседателот на САД, Доналд Трамп е несомнено влијателна фигура на светската политичка сцена која е честа цел на остри критики.

See all the 2019 #TIME100 honorees in under a minute — Presented by @Cadillac #KeepRising https://t.co/Bn1xdpAkOR pic.twitter.com/mGODPFEG7u

— TIME (@TIME) April 17, 2019