Билетите за последниот домашен меч на Ливерпул достигнаа астрономски цени

Тимот на Ливерпул е многу близу до остварување на големиот сон на неговите фанови. Тимот од Мерсисајд се на чело во Англија и поддржувачите се подготвени да се радуваат на титулата, која за последен пат ја освоија пред 29 години.

Последниот меч дома е на 12 мај на „Енфилд“ против Вулверхемптон. Се повеќе и повеќе навивачи веруваат дека тогаш „црвените“ ќе триумфираат во Премиер лигата и ова е веќе очигледно на сајтовите за продажба на билети.

Во сајтови за продажба на билети цените стигнуваат и до 6,000 фунти.

Во моментов екипата на Јирген Клоп е на чело на табелата со 60 бода по 23 кола, на 4 пред актуелниот пампион – Манчестер Сити.

Liverpool last home game of season v Wolves. Is this the real reason Liverpool fans want to win the league? Fleece their own fans by selling tickets at crazy prices. Loyal fans. YNWA. pic.twitter.com/0NC8nKJ4qg

— Michael Davis (@MikeyD_MCFC) January 27, 2019