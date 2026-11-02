За кучешки фризер треба и пари и трпение – термини тешко се наоѓаат

Кучешките фризерници, познати и како груминг-салони, одамна не се новост во главниот град. Ги има во повеќе скопски населби, а услугите се движат од обично капење и сушење до комплетно шишање, средување на ноктите, чистење на ушите и посебни третмани за крзното.

Да го однесеш кучето на шишање во Скопје станува сè посериозен удар по домашниот буџет. За едно обично средување на миленикот треба да се издвојат од 1.500 до 2.500 денари, а за поголемите кучиња цената во одредени салони достигнува и 3.000 денари. Но, парите не се единствениот проблем. Сопствениците се соочуваат и со тешкотии при закажувањето, особено кога бараат термин за викенд или по завршувањето на работното време.

Сепак, кога ќе се погледнат ценовниците, станува јасно дека одржувањето на едно куче со долго крзно не е евтина работа.

Според јавно објавените ценовници на неколку скопски салони, целосен третман за мало куче чини околу 1.500 до 1.600 денари. За средно куче цената се движи од 1.500 до 1.900 денари, додека за големите раси достигнува од 2.300 до 3.000 денари. Станува збор за пакети што, покрај шишањето, најчесто опфаќаат и капење, сушење и основна хигиенска нега.

Математиката е едноставна. Ако кучето се носи на шишање на секои шест недели, по цена од 1.800 денари, сопственикот годишно ќе потроши приближно 15.600 денари. И тоа само за фризер. Тука не влегуваат храната, ветеринарните прегледи, вакцините, средствата против паразити и останатите трошоци.

За семејствата што чуваат две кучиња, сметката е уште поголема.

Посебен проблем претставува закажувањето. Зафатените попладневни и викенд-термини не им одговараат на сопствениците што работат до доцна, а шишањето на куче не е секогаш работа што може да се заврши за половина час. Во зависност од големината, расата и состојбата на крзното, третманот може да потрае значително подолго.

Токму затоа сопствениците на миленици сè почесто се советуваат да го договорат следниот термин уште при претходното шишање, наместо да бараат слободно место кога кучето веќе ќе обрасне.

Од груминг-дејноста објаснуваат дека цената не се определува само според големината на животното. Важни се густината на крзното, неговата заплетканост, однесувањето на кучето и времето потребно за средување.

„Секое куче бара индивидуален пристап“, објаснува еден скопски грумер во претходно објавена изјава за работата во оваа дејност.

Во дел од салоните постојат и дополнителни наплати. На пример, расчешлувањето на силно заплеткано крзно може да чини уште 500 денари, а во одредени ценовници доплатата достигнува и 1.000 денари. Така, третман што на почетокот изгледал како трошок од 1.500 денари може да заврши со значително повисока сметка.

Економската страна на оваа дејност, пак, е малку поинаква од она што изгледа кога ќе се погледне само наплатениот износ. Во цената влегуваат закупот на просторот, електричната енергија, водата, шампоните, одржувањето на машинките, ножиците и останатата опрема, како и трудот на лицето што работи со животните.

Од економски аспект, високиот износ по третман не значи автоматски и висока заработувачка. Бројот на кучиња што можат да се средат во еден работен ден е ограничен, додека фиксните трошоци постојат и кога нема закажани клиенти.

Сепак, за сопствениците најважна останува сумата што треба да ја платат.

Дополнително, не секое куче има потреба од редовно шишање. Кај одредени раси доволни се капење, четкање и повремено средување, додека кај пудлите и другите раси со крзно што постојано расте, посетата на грумер е редовна обврска.

Во меѓувреме, шишањето на кучето за многу скопски домаќинства станува трошок што мора однапред да се испланира. Кога ќе дојде време за нова фризура, најпрво се проверува дали има слободен термин, а веднаш потоа и колку ќе чини задоволството.

Б.З.М.