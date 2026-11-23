Но, пред да се наздрави за успешната година, се поставува едно прашање. Кој ќе ја плати сметката? Во едни компании прославата е подарок од газдата, во други трошокот се дели, а има и колективи во кои работниците сами собираат пари за да прослават со колегите.

Декември е пред врата, а со него доаѓаат и традиционалните предновогодишни прослави на фирмите. Рестораните веќе подготвуваат понуди, се договараат менија, се резервираат термини, а вработените почнуваат да се договараат кој ќе оди и што ќе облече.

Предновогодишните забави и понатаму се дел од деловната традиција во Македонија. Компаниите што располагаат со поголеми буџети можат да организираат вечери во ресторани, со музика, храна и пијалаци, додека помалите фирми почесто се одлучуваат за поскромни собири.

Едноставната пресметка покажува дека за колектив од 30 вработени, со мени од 1.500 денари, сметката изнесува 45.000 денари. За фирма со 100 вработени, истиот аранжман би чинел 150.000 денари, без дополнителните трошоци за превоз, посебна програма или пијалаци што не се опфатени со понудата.

За поголемите компании тоа може да биде однапред планиран годишен трошок. За малите бизниси, особено оние со неколку вработени, ваквата сума може сериозно да го оптовари декемврискиот буџет.

Економската пресметка, меѓутоа, не завршува само со цената на ресторанското мени. При планирање на корпоративна прослава, компанијата треба да ги земе предвид бројот на вработените, расположливите средства и другите обврски што пристигнуваат на крајот од годината.

Познавачите на деловното работење прават разлика меѓу трошоците за забава и финансиските награди за работниците. Регресот за годишен одмор, познат како К-15, е право регулирано со колективните договори, додека организирањето новогодишна прослава не претставува општа законска обврска за работодавачите.

Тоа значи дека фирмата може да одлучи дали ќе организира забава, колку пари ќе издвои и дали ќе ги покрие сите трошоци.

Прашањето е особено чувствително кога прославата се претставува како фирмен настан, а од работниците се бара самите да го платат своето место. За вработен со пониска плата, издвојувањето 1.500 или 2.000 денари не е занемарлив трошок, особено во декември, кога следуваат и трошоци за празнични подароци, семејни прослави и подготовките за Нова година.

Интересот за колективните забави не зависи само од парите. Во некои работни средини прославата е можност колегите да се дружат надвор од канцеларијата, додека во други присуството се сведува на лична желба. Дополнителна разлика прави и тоа дали компанијата ја организира вечерта за сите вработени или колегите сами се договараат и резервираат маса.

Во јавна анкета спроведена во претходните години, дел од граѓаните посочиле дека работодавачот треба да ја финансира предновогодишната прослава. Други раскажувале дека никогаш не биле на организирана фирмена веселба.

Угостителите, пак, имаат своја пресметка. Декемвриските прослави носат дополнителна работа, а најбараните вечерни термини традиционално се резервираат порано. Затоа фирмите што планираат поголеми собири обично мора навреме да обезбедат место и да договорат што точно е вклучено во цената.

Дали годинава повеќе компании ќе ја преземат целата сметка или дел од работниците повторно ќе плаќаат од сопствениот џеб, ќе може да се утврди со директни податоци од фирмите и вработените.

Засега, едно е јасно: предновогодишната прослава може да биде фирмен подарок, заеднички договор или приватен трошок. А разликата најдобро се гледа кога ќе дојде време за плаќање.

Б.З.М.