Сакате да живеете подолго? Четири вида храна што треба да ги исфрлите од кујната

Битнер го проучувал начинот на живот на жителите на сините зони, вклучувајќи ги нивните прехранбени навики, секојдневните активности и другите фактори што се поврзуваат со долговечноста. Еден од заклучоците до кои дошол е дека важно е да внимаваме не само на она што го јадеме секојдневно, туку и на храната што ни е постојано на дофат.

Навиките во исхраната се еден од факторите што можат да влијаат врз должината и квалитетот на животот. Ден Битнер, истражувач кој со години ги проучува таканаречените „сини зони“ – делови од светот во кои луѓето често доживуваат длабока старост – предупредува на четири вида храна што треба да се избегнуваат или барем да се ограничат. Тој советува овие производи да не се чуваат ниту во домот.

Во едно од своите неодамнешни видеа, Битнер порачал:

„Не ми пречи ако понекогаш излезете и се почестите, но овие четири работи никогаш не треба да влезат низ влезната врата на вашиот дом.“

Преработено месо

На врвот на листата се преработките од месо, како шунка, сланина, сувомесни производи и одредени видови колбаси. Битнер предупредува на нивната поврзаност со здравствените ризици, меѓу кои е и зголемената веројатност за развој на одредени видови рак.

Според организацијата „Cancer Research UK“, консумирањето преработено месо е поврзано со зголемен ризик од рак на дебелото црево. Поврзаност постои и кај консумирањето црвено месо, иако степенот на ризикот се разликува во зависност од видот и количината на месото, како и од начинот на подготовка, пренесува „Surrey Live“.

Намалувањето на внесот на црвено и преработено месо е еден од начините за намалување на овој ризик. Како алтернативни извори на протеини можат да послужат пилешкото и мисиркиното месо, јајцата, мешунките и другите растителни извори на белковини.

Слатки и засладени пијалаци

Втората група производи што Битнер советува да не се чуваат дома се слатките и пијалаците со додаден шеќер. Газирани пијалаци, засладени сокови, бисквити, чоколади и други индустриски произведени слатки можат значително да придонесат за прекумерен внес на шеќер, особено ако се консумираат секојдневно.

Неговиот совет е едноставен: ако посакате нешто благо, повремено почестете се надвор од домот, наместо овие производи постојано да ви бидат при рака.

„Ако сакате да уживате во овие работи, излезете и купете ги. Не чувајте ги постојано на дофат во домот и се гледаме кога ќе наполните сто години“, рекол Битнер.

Прекумерниот внес на додаден шеќер може да придонесе за зголемување на телесната тежина и да го зголеми ризикот од развој на дијабетес тип 2, срцеви заболувања и замастување на црниот дроб поврзано со метаболички нарушувања.

Солени грицки

На листата на Битнер се наоѓаат и чипсот, крекерите и другите солени грицки. Освен што често содржат многу сол, станува збор за производи што лесно се јадат во големи количини, без човек да забележи колку навистина изел.

Прекумерниот внес на сол може да го зголеми крвниот притисок, кој е еден од значајните фактори на ризик за срцевите и васкуларните заболувања, вклучувајќи го и мозочниот удар. На долг рок, преголемата количина сол може дополнително да ги оптовари бубрезите и негативно да влијае врз нивната функција.

Ако сакате да го намалите внесот на сол, чипсот и крекерите можете да ги замените со несолени јаткасти плодови, свеж зеленчук или домашно подготвени грицки, чиј состав и количина на додадена сол можете сами да ги контролирате.

Навики што полесно се менуваат однапред

Препораката на Битнер одредени производи воопшто да не се чуваат дома се заснова на едноставна идеја: полесно е да се избегне непотребното грицкање ако таквата храна не ни е постојано достапна.

Тоа не значи дека една чоколада, кесичка чипс или повремен газиран пијалак сами по себе претставуваат сериозен здравствен проблем. Многу поважни се целокупната исхрана, зачестеноста на консумирањето и количините што ги внесуваме.