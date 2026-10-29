Регулатива со двојна одговорност: Строга заштита на младите, информиран избор за возрасните пушачи

Овие цели често се претставуваат како меѓусебно спротивставени. Но токму способноста да се спроведуваат истовремено е вистинскиот тест за современата регулатива. Производ што може да претставува помалку штетна опција за возрасен пушач не смее да добие регулаторна прифатливост ако привлекува деца, се продава без контрола или се промовира кон погрешна публика. Во исто време, изедначувањето на сите никотински производи, без оглед на начинот на употреба и изложеноста, го замаглува клучниот факт: чадот од согорувањето останува централниот извор на ризик кај традиционалните цигари.

Во септември 2026 година, Брет Коплоу беше именуван за директор на Центарот за тутунски производи при Американската агенција за храна и лекови (ФДА). На меѓународен форум во Лисабон, тој ја постави регулаторната задача јасно и без простор за поедноставување: да се спречи младите да започнат со никотин и тутун, да им се помогне на возрасните пушачи да престанат или да ја намалат изложеноста на најштетната форма на употреба и да се обезбедат точни, разбирливи информации за релативните ризици.

Различни производи, различни докази, различни одлуки

Пред неколку месеци, ФДА одобри пласирање на четири конкретни ароматизирани електронски никотински производи – прва ваква дозвола за вкусови различни од тутун и ментол. Одлуката не беше донесена само врз основа на производот, туку и на системот за контрола на пристапот: проверка на возраста и идентитетот со официјален документ, поврзување на уредот со телефон и дополнителни биометриски проверки. Според американското право, производите се наменети исклучиво за лица на возраст од најмалку 21 година.

Сепак, регулаторната дозвола не е бланко-чек за слободно рекламирање. ФДА наложи ограничувања за маркетингот, континуирано следење на ефикасноста на мерките против пристап на младите и можност дозволата да биде повлечена доколку се промени билансот за јавното здравје. Пораката е недвосмислена: одлуката важи само за конкретно проценетите производи, а технолошката бариера е важен дел од контролата – не гаранција дека секој обид за неовластен пристап ќе биде спречен.

Само еден месец подоцна, ФДА дозволи 20 конкретни никотински ќесички да носат строго определено тврдење за модифициран ризик од одредени заболувања кога целосно ги заменуваат цигарите. И оваа одлука има јасни граници: се однесува само на испитаните производи и на прецизно одобрениот текст.

Македонскиот тест: правилата вредат онолку колку што се спроведуваат

Но и возрасниот човек што веќе пуши има право на јасни и точни информации: за можностите за откажување, за разликата меѓу чад и аеросол и за границите на постојните докази. Пораката кон малолетниците и непушачите мора да остане безусловна – никотинските производи не се за нив, никотинот создава зависност и ниту еден алтернативен производ не е безопасен.

За домашните институции, клучното прашање не е дали американскиот модел треба механички да се преслика во македонското законодавство. Вистинското прашање е дали секое правило ќе функционира во пракса: кој ја проверува возраста, кој ги контролира увозот и рекламирањето, како се надгледуваат дигиталните канали и кои податоци ќе покажат дека помалку млади започнуваат со никотин, а повеќе возрасни ги оставаат цигарите. Добрата регулатива не се мери според строгоста на зборовите, туку според резултатите што ги постигнува.