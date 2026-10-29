Работа од утро до мрак, ама платата висока: Како живеат македонските градежници во Германија?

Вака изгледа секојдневието на голем број македонски работници кои заработуваат на германските градилишта. Платите се далеку повисоки од македонските, но и трошоците се сериозни. Особено за оние што сами плаќаат стан, превоз и храна.

Во Германија може убаво да се заработи како градежник, но парите не доаѓаат лесно. Станување во пет наутро, работа на студ, дожд или летна жештина, враќање дома со уморни нозе и повторно истата приказна следниот ден.

Во 2026 година градежништвото и натаму е една од можностите за работа во Германија за македонските граѓани кои имаат искуство со физичка работа. Се бараат ѕидари, армирачи, фасадери, молери, керамичари, но и обични работници кои им помагаат на мајсторите.

За разлика од Македонија, каде што дел од градежните работници заработуваат плати од неколку десетици илјади денари, во Германија заработката се пресметува во евра по час.

Од јануари годинава законската минимална плата изнесува 13,90 евра бруто за час. Тоа значи дека работник со 40 работни часа неделно заработува приближно 2.400 евра бруто месечно. Искусните мајстори, зависно од квалификациите, работодавачот и договорената тарифа, можат да заработуваат значително повеќе.

Сепак, бруто-платата не е износот што работникот го добива на сметка. Од неа се одбиваат даноците и придонесите, а потоа следуваат секојдневните трошоци.

Сместувањето е еден од најголемите издатоци. Работник кој изнајмува сопствен стан во поголем германски град може да плати неколку стотици евра повеќе од колега кој дели сместување со други работници. Затоа дел од печалбарите избираат заедничко живеење, понекогаш и по тројца или четворица во еден стан.

Економистите посочуваат дека при споредување на заработката меѓу Македонија и Германија треба да се гледа колку пари остануваат по плаќањето на сите месечни обврски.

Работник што добива 2.000 евра нето и плаќа висока кирија не мора нужно да заштеди повеќе од работник со повисока плата на кого фирмата му обезбедува сместување и превоз.

На градилиштата, пак, нема многу простор за одмор. Работата обично почнува рано, а зависно од проектот може да вклучува носење материјали, работа со бетон, поставување изолација, монтажа и расчистување.

Германските правила предвидуваат работни паузи, платен годишен одмор и заштита при работа. Но, тоа не значи дека секое градилиште нуди исти услови. Многу зависи од фирмата и од тоа дали работникот е директно вработен или ангажиран преку посредник.

Познавачите на пазарот на трудот советуваат пред заминувањето задолжително да се проверат договорот, часовницата, осигурувањето и условите за сместување.

Посебно внимание треба да се обрне на понудите во кои се ветуваат високи плати без прецизно наведени работни часови. Заработка од 3.000 евра со редовна смена не е исто што и 3.000 евра заработени со многу прекувремена работа.

Не е занемарлива ниту јазичната бариера. На дел од градилиштата работат луѓе од Балканот, но германскиот јазик е важен при комуникацијата со претпоставените, разбирањето на безбедносните упатства и решавањето административни прашања.

Покрај платата, еден од најчестите проблеми за печалбарите е и времето што го поминуваат далеку од семејствата. Некои живеат во Германија со сопругите и децата, додека други работат по неколку месеци и потоа се враќаат во Македонија на одмор.

Месечните трошоци, сепак, не запираат. Треба да се плати станот, да се купи храна, да се испратат пари дома, а ако остане нешто, да се тргне настрана.

За македонските градежници кои размислуваат да заминат во Германија, најважни остануваат две прашања: колкава нето-плата ќе добиваат и колку ќе им останува на крајот од месецот. Од тие две бројки најчесто зависи дали печалбата навистина се исплати.

Б.З.М.