Според објавените услови, акционерите на „Zscaler“ ќе добијат по 1,135 обични акции на „CrowdStrike“ за секоја акција што ја поседуваат. Врз основа на берзанската цена на акциите на „CrowdStrike“ на 20-ти ноември, понудата ја проценува една акција на „Zscaler“ на околу 260,41 долар.

Американската компанија „CrowdStrike Holdings“ постигна договор за преземање на конкурентот „Zscaler“ во трансакција вредна околу 43,9 милијарди долари. Зделката, која целосно ќе биде реализирана со акции, ќе ги обедини двете големи компании за сајбер-безбедност и ќе ја засили конкуренцијата со „Palo Alto Networks“ и „Microsoft“.

Тоа претставува премија од приближно 34 отсто во однос на завршната цена на акциите на „Zscaler“ од 194,82 долари истиот ден. Пазарната капитализација на компанијата пред објавувањето на договорот изнесувала околу 31,8 милијарди долари.

Зделката е една од најголемите во историјата на секторот за сајбер-безбедност и доаѓа во период кога компаниите се обидуваат да изградат пошироки платформи за заштита од сè посложени дигитални закани. Особено се зголемува загриженоста поради нападите потпомогнати од вештачка интелигенција, како и безбедносните ризици поврзани со сè поавтономните системи и AI-агентите. Овие трендови придонесуваат за раст на вредноста на компаниите во секторот и за забрзување на нивното обединување.

Поголема конкуренција на пазарот за сајбер-безбедност

Со преземањето на „Zscaler“, „CrowdStrike“ ќе ја прошири својата улога во заштитата на корпоративните мрежи. Компанијата со седиште во Остин, Тексас, е позната по платформата „Falcon“, која обезбедува заштита на персонални компјутери, сервери и други уреди. Нејзината пазарна капитализација изнесува речиси 235 милијарди долари.

„Zscaler“, со седиште во Санта Клара, Калифорнија, развива софтвер што им помага на компаниите да се заштитат од интернет-закани и да го контролираат пристапот до нивните мрежи, апликации и податоци.

Нејзините облачни услуги ги заменуваат традиционалните виртуелни приватни мрежи (VPN), кои вработените ги користат за далечински пристап до системите на работодавачите.

Постарите VPN-решенија, вклучително и производи на компании како „Citrix“ и „Ivanti“, повеќепати биле мета на хакерски напади за кои постоеле сомневања дека потекнуваат од Кина или дека се поддржани од државни структури.

Технологијата на „Zscaler“ им овозможува на компаниите построга контрола врз тоа кој може да пристапува до нивните мрежи и апликации. На тој начин се намалува ризикот напаѓач што успеал да пробие еден систем да добие слободен пристап и до останатите делови од корпоративната инфраструктура.

По завршувањето на преземањето, се очекува сегашните акционери на „CrowdStrike“ да поседуваат околу 84,1 отсто од обединетата компанија, додека акционерите на „Zscaler“ ќе имаат приближно 15,9 отсто.