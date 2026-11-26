На средбата присуствуваа претседателот на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ), Слободан Трендафилов, претседателот на Синдикатот за градежништво, индустрија и проектирање (СГИП), Иван Пешевски, претседателот на Синдикатот на ТИТАН Усје, Горан Јанковски, и генералниот извршен директор на компанијата, Константинос Николаоу.

Континуираното унапредување на правата на вработените, подобрувањето на условите за работа, професионалниот развој и значењето на отворениот социјален дијалог беа во фокусот на средбата на менаџментот на ТИТАН Усје со претставници на синдикатите.

Во рамки на средбата беа презентирани политиките и мерките што ТИТАН Усје континуирано ги спроведува за унапредување на правата и економската сигурност на вработените, преку соодветни надоместоци и дополнителни придобивки. Посебно внимание беше посветено на високите стандарди за безбедност и здравје при работа, кои се имплементирани во компанијата и континуирано се унапредуваат.

Менаџментот на ТИТАН Усје ги запозна претставниците на синдикатите и со инвестициите во модернизација на производствените процеси, како и со значењето на овие инвестиции за подобрување на работните услови, развој на нови компетенции кај вработените и долгорочна одржливост на работните места.

Трендафилов и Пешевски изразија задоволство од досегашната соработка со менаџментот и со Синдикатот на ТИТАН Усје, нагласувајќи ја важноста на отворениот и конструктивен дијалог како основа за континуирано унапредување на работничките права. На средбата беше истакнато и значењето на ТИТАН Усје како еден од столбовите на македонската индустрија и економскиот развој на земјата.

Претседателот на Синдикатот на ТИТАН Усје, Горан Јанковски, посочи дека на вработените во компанијата им се овозможуваат континуирани обуки за професионален развој, безбедност и здравје при работа, како и за стекнување нови знаења и вештини. Тој ја истакна и континуираната грижа на компанијата за добросостојбата на вработените и нивните семејства. На средбата беше договорено дополнително зајакнување на соработката меѓу компанијата и синдикатите, со заедничка заложба за натамошно унапредување на работничките права и условите за работа. Претставниците на синдикатите ја нагласија важноста на континуираниот социјален дијалог и во контекст на глобалните технолошки промени, дигитализацијата и развојот на вештачката интелигенција, кои носат нови предизвици за пазарот на трудот.

ТИТАН Усје обезбедува 249 директни и околу 6.700 индиректни работни места преку своите добавувачи, клиенти и пошироката економска активност, што претставува приближно еден отсто од вкупната вработеност во земјата. Како одговорен работодавач, компанијата останува посветена на создавањето безбедна, стимулативна и стабилна работна средина, во која социјалниот дијалог и партнерскиот однос со вработените се составен дел од нејзиното работење.