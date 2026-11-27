Компанијата, која котира на берзата во Хонгконг, пријави прилагодена нето-добивка од 4,9 милијарди јуани (735,65 милиони долари) за периодот јули–септември, додека просечната прогноза на аналитичарите изнесуваше 5,2 милијарди јуани, покажуваат податоците на „LSEG“.

Кинеската компанија „Xiaomi“ објави пад на нето-добивката од 57% во третиот квартал, што е под очекувањата на аналитичарите. Според „Reuters“, компанијата забележала пад на приходите и во сегментот на електрични возила (EV) и во сегментот на паметни телефони.

Нејзините акции забележаа пад од 3,7% и ја завршија трговската сесија на цена од 26,5 хонгконшки долари по акција.

Приходите од електрични возила паднаа за 19,9%

Сегментите на „Xiaomi“ што опфаќаат возила на нова енергија (NEV), вештачка интелигенција и други нови иницијативи, забележаа оперативна загуба од 3,4 милијарди јуани за кварталот. Приходите само од електрични возила се намалија за 19,9%, на 22,7 милијарди јуани, што се должи на падот во испораките на возила, соопштија од „Xiaomi“.

Аналитичарите посочија дека засилената ценовна конкуренција и слабеењето на домашниот пазар на автомобили претставуваат ризици за автомобилскиот бизнис на „Xiaomi“. Тие забележаа дека продажбата на неодамна лансираната серија теренски возила (SUV) само делумно го надоместила намалениот обем на испораки на постарите модели. Пад на маржите кај паметните телефони

„Xiaomi“ – третиот најголем производител на паметни телефони во светот, веднаш зад „Samsung“ и „Apple“ – оствари приход од 107,2 милијарди јуани во третиот квартал, што претставува пад од 5,2% во споредба со истиот период минатата година.

Бруто-маржата кај паметните телефони се намали од 11,1% (една година претходно) на 9,2%, како резултат на постојано високите трошоци за мемориски чипови.

Сепак, од „Xiaomi“ наведоа дека просечната продажна цена на нивните паметни телефони се зголемила за 10% во споредба со претходниот квартал.

Според истражувачката фирма „Counterpoint“, „Xiaomi“ забележал „значителен пад во испораките“ – поголем од 30% – при што пазарниот удел на компанијата се намалил на 12%. Анализата на „Counterpoint“ покажува дека компанијата го намалила своето присуство во сегментите со пониски цени и на секундарните меѓународни пазари, пренасочувајќи го фокусот кон премиум сегментот.

Во септември, „Xiaomi“ претстави нов водечки модел на паметен телефон со преклопен екран, со цел подиректно да му конкурира на својот главен ривал, „Apple“ – кој исто така го претстави својот прв уред со преклопен екран.