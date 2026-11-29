Приходите во фискалната година, која завршува на крајот на јануари, се очекува да достигнат околу 202 милијарди долари, од кои 78 милијарди долари би биле остварени од продажба на сервери за вештачка интелигенција. Тоа е повеќе од претходната прогноза од септември, кога компанијата очекуваше приходи од 192 милијарди долари. Аналитичарите анкетирани од „Bloomberg“ предвидуваа продажба од 193,5 милијарди долари.

Компанијата „Dell Technologies“ по третпат годинава ја зголеми прогнозата за приходите во тековната фискална година, поттикната од брзото ширење на центрите за податоци за вештачка интелигенција и наглиот раст на продажбата на сервери, објави „Bloomberg“.

Од „Dell“ соопштија и дека Управниот одбор го зголемил планот за откуп на сопствените акции за дополнителни 25 милијарди долари.

Компанијата бележи силен раст на побарувачката за сервери за вештачка интелигенција опремени со чипови на „Nvidia“. Нив ги купуваат компаниите за облачни услуги, истражувачките центри за вештачка интелигенција и државните облачни мрежи, со цел да ги прошират капацитетите за обучување и извршување на моделите со вештачка интелигенција.

Истовремено, „Dell“ се обидува да ги ограничи трошоците во овој бизнис, бидејќи материјалите се поскапи отколку кај традиционалните компјутерски системи, пред сè поради високите цени на чиповите.

„Тримесечјето го завршивме со рекордно портфолио на нарачки за производи со вештачка интелигенција, во вредност од 132,3 милијарди долари, откако примивме нови нарачки од 60,2 милијарди долари. Секоја од нив беше темелно проверена во однос на квалитетот на клиентот и неговиот пристап до капитал, земјиште и електрична енергија“, изјави главниот оперативен директор на компанијата, Џеф Кларк.

„Dell“ веќе ја зголеми прогнозата за фискалната година во мај и во септември.

Финансискиот директор Дејвид Кенеди изјави дека портфолиото на нарачки за производи со вештачка интелигенција станува сè поразновидно во однос на типовите клиенти.

„Станува збор за двоцифрен број земји и двоцифрен број американски сојузни држави кај многу од нашите клиенти – без разлика дали се работи за компании што нудат облачни услуги од новата генерација, државни организации или за 7.500 фабрики за вештачка интелигенција што веќе ги имаме во нашиот екосистем“, изјави Кенеди во интервју за „Bloomberg“.

Тој додаде дека компанијата не забележала забавување на работењето ниту влијание од краткотрајното отстранување на главниот извршен директор на „Nvidia“, Џенсен Хуанг. Во понеделникот „Nvidia“ го врати Хуанг на функцијата главен извршен директор.

Акциите на „Dell“ пораснаа за околу четири проценти во продолженото тргување, откако редовната трговска сесија во Њујорк ја завршија на цена од 295,28 долари. Од почетокот на годината нивната вредност повеќе од двојно се зголемила.

Во третото фискално тримесечје, кое заврши на 30-ти октомври, продажбата на компанијата се зголемила повеќе од двојно, достигнувајќи 54,9 милијарди долари. Прилагодената добивка изнесувала 9,45 долари по акција, без да се земат предвид одредени ставки. Аналитичарите во просек очекувале прилагодена добивка од 6,60 долари по акција и приходи од 49,3 милијарди долари.

Оперативните трошоци на „Dell“, изразени како процент од приходите, продолжуваат да се намалуваат, изјави Кенеди.

„Продолжуваме да управуваме со компанијата поефикасно додека растеме, што придонесува за повисока профитабилност, дури и кога серверите за вештачка интелигенција заземаат сè поголем дел од нашиот бизнис“, рече тој.

Сепак, профитните маржи во клучниот оддел за сервери се очекува да се намалат во тековното тримесечје поради повисоките трошоци за производите со вештачка интелигенција.

Оперативната маржа во одделот за инфраструктурни решенија, според компанијата, ќе се намали од 17 на нешто помалку од 15 проценти во тековното тримесечје. Причината е поголемиот удел на продажбата на сервери за вештачка интелигенција, кои носат маржа од само четири до шест проценти.