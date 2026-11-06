„Apple“ подготвува голема промена: Пристигнуваат три нови модели на „iPad“ со значителни подобрувања

Во извештајот се наведува дека новите модели најверојатно ќе ги опфатат преостанатите уреди од линијата таблети на „Apple“: основниот „iPad“, премиум-моделот „iPad Pro“ и „iPad Air“ од средната класа. Секој од нив ќе добие значајни подобрувања.

Откако минатата недела го претстави новиот „iPad mini“ (заедно со моделот „iPhone Duo“, кој наликува на „iPad“, минатиот месец), „Apple“ би можел на почетокот на следната година да лансира до три нови модели на „iPad“, според Марк Гурман од „Bloomberg“.

Пред сè, основниот „iPad“ наводно ќе добие пристап до функцијата „Apple Intelligence“, со надградба на процесорот „A19“ и 8 GB RAM-меморија.

Исто така, ќе ги содржи новиот чип „N1“ и модемот „C1X“ на „Apple“, што ќе овозможи поддршка за „Wi-Fi 7“, 5G мрежи под 6 GHz, поголеми брзини и помала потрошувачка на батеријата.

Во меѓувреме, „iPad Air“ ќе добие OLED-екран, со што ќе се изедначи со моделот „iPad mini“, како и вообичаените надградби на процесорот.

„iPad Pro“ исто така ќе добие подобрен процесор во однос на „M5“, најверојатно новиот чип „M6“, па дури и идниот „M7“.

За да се справи со дополнителната топлина што ја создава процесорот, особено при извршување задачи поврзани со вештачката интелигенција, новиот модел најверојатно ќе има нова парна комора за подобро ладење на внатрешноста. Ова подобрување првпат беше споменато минатата година.

Ќе биде интересно да се види како „Apple“ ќе ги позиционира новите уреди „iPad“, со оглед на можноста „iPhone Duo“ и новите модели „MacBook Pro“ со екран на допир да навлезат во нивниот пазарен сегмент.

Некои купувачи би можеле да го сметаат паметниот екран „HomeView“ за попрактичен од „iPad“ на места како кујната.

Сепак, „Apple“ годишно продава околу 60 милиони уреди „iPad“, па овие модели и понатаму остануваат важен дел од производното портфолио на компанијата.