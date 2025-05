Путин го покажа својот луксузен стан во Кремљ(ВИДЕО)

Рускиот претседател Владимир Путин за прв пат јавно ги отвори вратите на својата приватна резиденција во Кремљ.

Во внимателно режираното видео, Путин го поздравува пропагандистот Павел Зарубин пред позлатениот влез во неговиот службен стан, кој се наоѓа во непосредна близина на неговата канцеларија во Кремљ.

„Да, ова е стан. Како што можете да видите, не е далеку“, рече Путин пред да го покани Зарубин внатре.

Видеото прикажува луксузна сала со позлатени ѕидови, огледала со златни рамки, кристални лустери и егзотични растенија. На масата е портрет на царот Александар III, а во просторот доминираат светли плишани софи.

Putin showed his apartment in the Kremlin.



Propagandist Pavel Zarubin showed footage from the documentary about Putin, which will be released soon.



Several frames of the video show gilding, moldings, massive curtains, a white grand piano, and a portrait of Emperor Alexander… pic.twitter.com/oAx6pYAMIr