Германците пресметале: Поевтино е да летуваат во Хрватска, Шпанија, Грција отколку во Германија или Италија

Германците најчесто летуваат во Германија, иако годишните одмори во странство генерално им се поевтини. И значително поевтини. Без разлика дали станува збор за омилените јужноевропски дестинации како Италија, Грција, Турција или Хрватска, во овие земји германските туристи треба да плаќаат помалку пари за посета на ресторани или ноќевање во хотел, а во некои случаи и многу помалку отколку дома, пишува Дојче веле.

Како што објави вчера Федералното биро за статистика во Визбаден, трошоците за хотелски и угостителски услуги во Шпанија се во просек за 26% пониски отколку во Германија. Во Грција германските туристи плаќаат 23 отсто помалку за ноќевања во хотел или оброк во ресторан, а во Турција дури 41 отсто помалку отколку во Сојузната Република.

Во Хрватска за овие услуги треба да плаќаат во просек 18% помалку. Многу повеќе од просекот на Германија, туристите од таа земја треба да платат за време на нивниот туристички престој во Швајцарија или северна Европа. Според тоа, според германските статистичари, Хрватска е поскапа земја за туристи од нејзините главни јужноевропски конкуренти Турција, Грција, Португалија и Шпанија.

Што се однесува до туристичките дестинации на југот и југоистокот на Европа, германските статистичари тврдат дека цените се највисоки во Италија. Но, дури и тие цени се сè уште пониски отколку во Германија – за 5% во просек. Најевтино летување има во Бугарија и Албанија. Во Бугарија, ноќевањата во хотел и оброк во ресторан чинат во просек 55% помалку отколку во Германија, а 54% помалку во Албанија.

