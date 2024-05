Американски бомби употребени во најсмртоносниот напад врз Палестинците: Луѓето во Рафах изгореа по гранатирањето

Бомбите употребени во израелскиот воздушен напад што во неделата предизвика голем пожар во областа со шатори за раселените Палестинци во Рафах, кога загинаа најмалку 45 лица, се направени во Соединетите Американски Држави, пишува „Њујорк тајмс“.

Весникот цитира визуелни докази прегледани од нивните сопствени експерти за оружје.

„Остатоците од муницијата снимени на местото на нападот следниот ден беа остатоци од ГБУ-39, бомба која беше дизајнирана и произведена во САД“, наведува NYT, а пренесува „Гардијан“.

„Американските власти го притискаат Израел да користи повеќе вакви типови бомби, за кои велат дека може да ги намалат цивилните жртви“, додава весникот.

Меѓутоа, бомбите предизвикаа пожар во кампот каде многумина изгореа живи.

Повеќе од половина од загинатите се жени, деца и постари лица, соопштија палестинските здравствени власти, додавајќи дека бројот на жртвите најверојатно ќе се зголеми бидејќи многу од повредените се во критична состојба со тешки изгореници.

Тревор Бол, поранешен техничар за отстранување експлозивни убојни средства на американската армија и еден од експертите наведени од NYT, го идентификуваше оружјето што се користи на платформата „Х“ (Твитер).

Video indicates GBU-39 were used in the Rafah refugee camp strike. The same munition was used in a 9 January 2024 strike on the Nofal building (also located in a safe area where Gazans had been ordered by the IDF to flee). 18 civilians died in that attack. https://t.co/G0tF2A3AYk pic.twitter.com/iNGH646Uyj