МАСК СЕУШТЕ ИМА ПЛАН – SUPERCHARGER: Тесла планира да потроши 500 милиони долари за проширување на оваа мрежа

Шефот на Tesla појасни на X дека сè уште е многу посветен на изградбата на бизнисот со суперчарџери на Tesla.

„Само да повторам: Тесла ќе потроши повеќе од 500 милиони долари оваа година за проширување на нашата мрежа на суперчарџери за да создаде илјадници нови полначи“, напиша Маск, додавајќи дека ова не ги вклучува оперативните трошоци, кои се многу повисоки.

Можеби се сеќавате дека пред само една недела, Маск ненадејно реши да ги отпушти речиси сите 500 вработени во тимот на Telsa Supercharger.

Мрежата Supercharger на Tesla, збирка на приклучни станици за брзо полнење распространети на повеќе од 50.000 локации низ светот, инвеститорите ја гледаат како витален камен-темелник во амбициите на компанијата да го води пазарот на електрични возила.

Just to reiterate: Tesla will spend well over $500M expanding our Supercharger network to create thousands of NEW chargers this year.



That’s just on new sites and expansions, not counting operations costs, which are much higher.