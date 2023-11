Маск им одговари на огласувачите: „F*** yourself“ (ВИДЕО)

Милијардерот Илон Маск им одговори отворено и експлицитно на огласувачите кои се повлекуваат од мрежата X.

За време на самитот „2023 DealBook“ во Њујорк, милијардерот и сопственик на платформата X (поранешен Твитер) Илон Маск имаше прилично експлицитна порака до огласувачите, за кои тврди дека го уценуваат.

Во својот говор, Маск им се обрати на огласувачите кои ја напуштаат или планираат да ја бојкотираат платформата Х, велејќи: „Ако некој ќе се обиде да ме уценува со рекламирање? Тој додаде: „Не мора да се рекламирате“.

JUST IN: Elon Musk tells advertisers who are trying to blackmail him to "go fu*k yourself." pic.twitter.com/TOOsXok7HX