Борел: Вклучете го Балканот во одлучувањето уште пред влезот во ЕУ

Шефот на европската дипломатија, Жозеп Борел, во понеделникот вечерта изјави дека Европската унија сака да го вклучи Западен Балкан во процесот на донесување одлуки за надворешната и безбедносната политика пред пристапот на регионот во ЕУ.

Додека претседаваше со состанокот на министрите за надворешни работи на членките на ЕУ и шесторката од Западен Балкан, тој на мрежата Х напиша дека „местото на Западен Балкан е во ЕУ“.

„Вечерва претседавам со министерскиот состанок на ЕУ – Западен Балкан со шест министри од тој регион. Сакаме да го интегрираме регионот во нашиот процес на одлучување уште пред пристапувањето, вклучително и одлуките за надворешната и безбедносната политика. Местото на Западен Балкан е во ЕУ“, напиша Борел.

Chairing the EU-#WesternBalkans ministerial meeting this evening with the 6 ministers of the region.



We want to advance the integration of the region into our decision making, including on foreign & security policy – already before accession.



The place of the WBs is in the EU. pic.twitter.com/VizlHbZ3FL