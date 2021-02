Денеска и утре во МКЦ ќе се одржи првото издание на меѓународниот фестивал на краток филм – Skopje Frames.

Програмата е составена од 12 кратки филма, кои ќе се прикажуваат во следните термини: 1 февруари (понеделник) – 18, 20, 22 ч и 2 февруари (вторник) – 18, 20, 22 ч.

* Construct 42 – Никола Ангеловски

* Freight – Сава Живковиќ

* Winner – Семјуел Чован

* Apelul – The Call – Сефун Захариа

* Downfall – Бредли Коксеџ

* You know what I have nightmares about – Аглаја Филиповиќ

* Black and Faulty – Марко Џамбазоски

* Little One – Ана Андонова

* Mr. World – Јосип Трајкоски

* Aladdin’s Kitchen – Стефан Красиќ

* Deaflands – Бруно Велјановски

* Babush – Владислав Гавриловски

Билетите се достапи само преку bileti.mkc.mk за цена од 100 денари.

Настаните ќе бидат реализирани по соодветен протокол запазувајќи ги препорачаните мерки за заштита.