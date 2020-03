Лекарите во Вухан ги симнаа маските од лице(видео)

Последните две привремени болници во Вухан, епицентарот на епидемијата на коронавирус, во кинеската провинција Хубеј, се затворени во вторникот. Тоа значеше и затворање на сите 16 привремени болници за заболени од коронавирус во овој град.

Вкупно 49 пациенти излегле од привремените болници во вторникот. На социјалните мрежи се појави снимка на која се гледа како лекарите го одбележуваат моментот кога е затворена и последната привремена болница.

Winners: Chinese doctors celebrate closure of the last temporary hospital in Wuhan – the coronavirus is defeated and they can remove the masks

Not so bright for the rest of the world though pic.twitter.com/7LVs5iQUpu

