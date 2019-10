ЕУ официјално го продолжи Брегзит до јануари 2020 година

ЕУ го одобри продолжувањето на Брегзит до 31 јануари 2020 година, објави денеска претседателот на Европскиот совет, Доналд Туск.

Туск, кој ја објави одлуката на Твитер, изјави дека одлуката ќе биде формализирана и во писмена форма.

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 28, 2019