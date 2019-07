Благодарение на одличниот дизајнер, погледнете како би изгледал ретро iPhone (фото/видео)

Што би се случило во Apple наместо различниот дизајн за првиот iPhone да одлучиле да направат нешто што би било во стил со нивните постоечки производи како што се компјутерите Macintosh или iMac G3?

Со одговорот на ова прашање се позанимавал дизајнерот Future Punk, а резултатот од неговата работа се овие дигитални 3D модели и реклами за нив.

Да, би било прилично непрактично да се има паметен телефон кој во целосност е базиран на било кој од овие два компјутери, но се чини дека смартфонот во стилот на транспарентен iMac G3 би можел да изгледа спектакуларно, особено во класичната Bondi сина боја.

these are the 3D models i created for my project "if the #iphone was created in the style of @Apple 's retro computers" pic.twitter.com/DlzWIPe8gt

— Future Punk (@RealFuturePunk) July 7, 2019