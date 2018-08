Трамп се заканува на сите: Кој тргува со Иран, повеќе нема да соработува со Америка!

Американскиот претседател Доналд Трамп го предупреди целиот свет дека секоја земја која ќе продолжи да тргува со Иран, без да се потпира на санкциите на САД против таа земја, повеќе нема да соработува со САД.

“Санкциите против Иран официјално стапија на сила, ова се најсериозните санкции досега, а во ноември тие ќе бидат подигнати на друго ниво”. Секој кој соработува со Иран повеќе нема да соработува со САД. Барам мир во светот, ништо повеќе!”, објави Трамп на Твитер.

The Iran sanctions have officially been cast. These are the most biting sanctions ever imposed, and in November they ratchet up to yet another level. Anyone doing business with Iran will NOT be doing business with the United States. I am asking for WORLD PEACE, nothing less!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 7, 2018