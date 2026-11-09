Шефот на највредната корпорација во светот фатен во афера со кинески шпион

Управниот одбор на највредната компанија во светот го потврди почетокот на истрага за да се утврди дали националната и економската безбедност на САД е загрозена во овој случај. Иако тврдат дека немаат причина да веруваат дека корпоративните тајни се компромитирани, Хуанг им се извини на сопругата, децата и вработените и најави целосна соработка со истражителите.

Американскиот технолошки гигант „Nvidia“ започна истрага за можна закана по националната безбедност откако извршниот директор Јенсен Хуанг призна вонбрачна врска со наводен кинески шпион чија компанија купила напредни чипови во вредност од дури 4,8 милијарди долари од „ Nvidia “.

Според извештајот на „Њујорк тајмс“, американските разузнавачки агенции ја следеле Алис Хуанг со месеци и заклучиле дека таа работи за Пекинг. Нејзината врска со шефот на „Nvidia“ била откриена со следење на комуникациите, а извори тврдат дека Доналд Трамп бил информиран за оваа разузнавачка информација минатата година.

Запрашан за истрагата, Трамп им рече на новинарите дека не разговарал со Хуанг откако избувна скандалот, но дека сè уште го смета за „чесен човек“ кој направил одлична работа за земјата. Тој додаде дека не жали што не постапил врз основа на претходно добиените разузнавачки информации.

Алис Хуанг е директно поврзана со сингапурската компанија „Мегаспид“, која во последните две години купи чипови во вредност од 4,8 милијарди долари од „Nvidia“. Евиденцијата од сингапурскиот деловен регистар покажува дека таа била директорка на компанијата од март до ноември минатата година.

„Мегаспид“ претходно беше цел на американските истражители поради сомнение дека им помогнала на кинеските компании да ги заобиколат трговските санкции со купување напредни чипови на „Nvidia“. Сегашното раководство на сингапурската компанија изјави дека сериозно ги сфаќа обвинувањата и спроведува внатрешна истрага.

Јенсен Хуанг призна дека имал афера со Алис Хуанг, за која САД се сомневаат дека е кинески шпион. „Nvidia“ започна истрага.

Сингапурската компанија „Мегаспид“ веќе беше цел на истрага поради сомнение за заобиколување на санкциите при купување напредни чипови за Кина.

„Nvidia“ во моментов е највредната компанија во светот, со пазарна вредност од околу 4,5 трилиони долари. Иако со децении беше позната по своите графички картички за видео игри, нејзината рана и ризична инвестиција во вештачка интелигенција ја трансформираше во технолошки крал на денешницата.

Нејзините напредни процесори сега се неопходна хардверска основа врз која тренираат и работат системи како ChatGPT, како и центри за податоци на технолошки гиганти како OpenAI и Meta.

Затоа Nvidia се најде во самиот центар на нова технолошка студена војна: Вашингтон строго забранува извоз на своите најмоќни чипови во Кина со цел да го забави развојот на кинеската вештачка интелигенција и воена технологија, додека Пекинг очајно се обидува да развие свои алтернативи или да ги заобиколи американските блокади.

Кина силно ги отфрли обвинувањата за шпионажа како целосно неосновани. Портпаролот на кинеското Министерство за надворешни работи, Гуо Џиакун, го нарече целиот случај обид за оцрнување на Кина, нагласувајќи дека ваквите тврдења се чисто политички мотивирани.

Најавата за истрагата доаѓа во исклучително чувствително време, само една недела пред најавената средба меѓу Доналд Трамп и кинескиот претседател Си Џинпинг. Пекинг би можел да ги протолкува најновите обвинувања како американски обид да ги поткопа преговарачките позиции пред склучувањето на нов трговски договор.

Чиповите што ги произведува Nvidia се клучни за развојот на вештачката интелигенција и се ‘рбетот на технолошката војна меѓу Вашингтон и Пекинг. Уште во 2022 година, САД го ограничија извозот на најнапредните чипови во Кина поради страв од зајакнување на воените капацитети на Кина.

Интересно е што, додека Американците се справуваат со заканата за националната безбедност, кинеските корисници на социјалните мрежи го доживуваат случајот исклучиво како обичен скандал со брак на милијардер. Иако веста за признанието за прељуба собра милиони прегледи, строго контролираните државни медиуми во земјата целосно ги игнорираа сомневањата за шпионажа.