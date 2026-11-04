Се менува сликата за одмор во Грција: Туристите сè повеќе ги заобиколуваат хотелите

Туристичкиот пазар на Грција претрпува значајни промени, а приватното сместување станува сè попопуларен избор меѓу странските туристи. Додека хотелите бележат релативно скромен раст на бројот на гости и ноќевања, апартманите и другите објекти за краткотрајно изнајмување постигнуваат значително подобри резултати.

Приватното сместување во Грција сè повеќе ги заменува хотелите, а приходите од изнајмување станови се приближија до милијарда евра.

Според податоците што ги објави грчкиот „Катимерини“, бројот на меѓународни пристигнувања во објекти за краткотраен изнајмување во текот на првите осум месеци од 2026 година се зголемил за 4,7 проценти, додека бројот на ноќевања се зголемил за 4,4 проценти.

Напротив, во истиот период, хотелите забележале зголемување на пристигнувањата на странски туристи од 1,6 проценти, додека бројот на ноќевања се зголемил само за 1,2 проценти.

Овие податоци укажуваат на сè поизразена промена во туристичките навики и распределбата на побарувачката, бидејќи приватното сместување презема сè поголем дел од туристичкиот сообраќај.

Колку овој сегмент од пазарот се зајакнал, покажуваат и податоците на грчката статистичка служба ЕЛСТАТ. Во текот на 2025 година, преку дигитални платформи се реализирани вкупно 8,65 милиони денови за изнајмување сместување, што е за 4,7 проценти повеќе од претходната година.

Странските туристи сочинуваат значаен дел од тој сообраќај. Според извештајот на консултантската фирма GBR Consulting, странските гости учествувале со 84,8 проценти од вкупниот број денови за изнајмување во периодот од јули до септември 2025 година.

Во исто време, вкупниот број на меѓународни туристички пристигнувања во Грција во текот на првите осум месеци од 2026 година се зголемил за 10 проценти, додека приходите од туризам забележале раст од 9,7 проценти.

Сепак, хотелскиот сектор не го следел истото темпо на раст. Како што е оценето од GBR Consulting, разликата помеѓу вкупниот туристички сообраќај и поскромното зголемување на хотелските ноќевања била под влијание на растечката популарност на краткорочните изнајмувања, но и на зголемувањето на бројот на туристи што пристигнуваат во Грција по пат.

Зголемената важност на краткорочното издавање се одразува и на приходите генерирани од овој сектор.

Според податоците од грчката даночна администрација AADE, пријавениот приход од краткорочни изнајмувања во текот на 2025 година достигнал 974 милиони евра.

За споредба, вкупниот промет на грчките хотели се проценува на околу 12,5 милијарди евра, според податоците од Хотелската комора на Грција. Приходите од приватното сместување со тоа достигнале вредност што одговара на приближно осум проценти од прометот на хотелите.

Иако хотелите сè уште генерираат значително поголем дел од вкупните приходи, податоците покажуваат дека приватното сместување станува сè посериозен фактор во грчката туристичка економија.

Со оглед на тоа што Грција е една од омилените летни дестинации за туристите од Македонија, промените на овој пазар претставуваат важен индикатор за развојот на туристичката понуда и зголемената улога на становите и другите објекти за краткотраен изнајмување.