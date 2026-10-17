„Morgan Stanley“ ги надмина прогнозите за профитот благодарение на силното тргување со акции

Пазарните потреси ги принудија инвеститорите да ги преиспитаат и да ги преструктурираат своите портфолија, што го зголеми обемот на тргување и ги подобри приходите на трговските оддели на банките, пишува „Reuters“. „Morgan Stanley“ оствари приходи од тргување со акции во износ од 5,8 милијарди долари, што е раст од речиси 41 отсто во споредба со истиот период минатата година.

„Morgan Stanley“ ги надмина прогнозите за профитот во третото тримесечје, потпирајќи се на повисоките приходи од инвестициското банкарство и силното тргување со акции, во услови на нестабилни пазари поради одлуката на Федералните резерви да ги зголемат каматните стапки и војната на САД во Иран.

„Тргувањето со акции одигра клучна улога во вкупните резултати на банката во третото тримесечје“, изјави Даниел Коутсворт, раководител на пазарната анализа во „AJ Bell“.

Приходите на „Morgan Stanley“ од тргување со инструменти со фиксен принос се намалиле за 7,3 отсто на годишно ниво, на 2,01 милијарда долари. Ова забавување ја следи тенденцијата забележана и кај „Goldman Sachs“, чии приходи од тргување со инструменти со фиксен принос, валути и суровини се намалиле за еден отсто во споредба со истиот период претходната година.

Добивката на „Morgan Stanley“, пресметана за акционерите на компанијата, изнесувала 4,91 милијарда долари, односно 3,03 долари по акција. За споредба, во истиот период минатата година таа изнесувала 4,61 милијарда долари, односно 2,80 долари по акција.

Аналитичарите очекувале добивка од 2,91 долар по акција, според прогнозите собрани од „LSEG“.

Инвестициското банкарство ја задржува стабилноста

Вкупната вредност на глобалните зделки се намалила за 41 отсто во споредба со претходното тримесечје, на 993 милијарди долари, покажуваат податоците на „LSEG“. Така, за првпат од второто тримесечје на 2025-та година, вредноста на зделките во едно тримесечје паднала под прагот од еден билион долари.

Пазарот на иницијални јавни понуди на акции (IPO) исто така останал слаб, бидејќи неколку компании се откажале од плановите за излегување на берза, наведувајќи ги сложените пазарни услови.

И покрај тоа, приходите на „Morgan Stanley“ од инвестициско банкарство се зголемиле за два отсто на годишно ниво, достигнувајќи 2,16 милијарди долари. И „Goldman Sachs“ пријави повисоки приходи од својот оддел за инвестициско банкарство, додека „JPMorgan Chase“ забележа забавување.

„Morgan Stanley“ беше водечки финансиски советник на „Uber“ во трансакцијата за преземање на германската компанија „Delivery Hero“, чија вредност на сопствениот капитал беше проценета на 14,8 милијарди долари. Банката беше и водечки финансиски советник на „Consolidated Precision Products“ во трансакцијата за нејзино преземање од страна на „GE Aerospace“, вредна 11,75 милијарди долари.

Инвестициската банка обезбедила и улоги во преземањето на емисиите акции за очекуваните иницијални јавни понуди на компаниите за вештачка интелигенција „Anthropic“ и „OpenAI“.

Акциите на американските банки нагло поевтиниле во третото тримесечје, откако приносите на американските државни обврзници се искачиле на највисоки нивоа во повеќе децении. Тоа ги засилило стравувањата на инвеститорите поради растечките трошоци за финансирање и продолженото забавување на спојувањата и преземањата на компании.

Акциите на „Morgan Stanley“ поскапеле за околу 5,1 отсто од почетокот на 2026-та година. Нивниот раст е послаб од оној на поширокиот пазар, но подобар од резултатот на конкурентот „Goldman Sachs“.