Microsoft му врти грб на Oracle: Нема да го обнови договорот за AI инфраструктура вреден милијарда долари

Во последните месеци, Microsoft постепено го прекинува изнајмениот компјутерски капацитет од Oracle, а една од причините за таквата одлука е тоа што користената опрема повеќе не ги исполнува техничките барања на компанијата.

Американската технолошка компанија Microsoft го раскинува договорот за изнајмување на компјутерски капацитет за вештачка интелигенција од Oracle, откако одлучи да не го обнови договорот, како дел од поширок преглед на партнерства вредни повеќе милијарди долари во областа на облачната инфраструктура, објави Блумберг, повикувајќи се на извори запознаени со ситуацијата.

Според изворите, серверите што Microsoft ги изнајмувал користеле постари генерации на чипови на Nvidia.

Портпаролот на Oracle изјави дека побарувачката за инфраструктурата за вештачка интелигенција на компанијата останува висока, вклучително и постарите генерации на графички процесори.

Oracle објави во септември дека ги обновува договорите за четиригодишни графички процесори со премија од 20 проценти над оригиналната цена.

Вкупно, Microsoft се обврза на повеќе од 80 милијарди долари инвестиции за изнајмување на капацитетот на други облачни компании за зајакнување на сопствената инфраструктура за развој на вештачка интелигенција.

Договорот меѓу двете компании беше објавен во 2023 година, кога Oracle се согласи да му даде на Microsoft пристап до сервери што ќе работат на нова верзија на пребарувачот Bing со интегрирани алатки за вештачка интелигенција.

Одлуката на Microsoft да изнајми капацитет на серверот од голем конкурент беше еден од првите индикатори за огромен глобален недостиг на компјутерска моќ што го означи развојот на индустријата за вештачка интелигенција, според Bloomberg.

Од 2023 година, Oracle го забрза проширувањето на својот бизнис во облак, првенствено благодарение на големите договори во областа на вештачката интелигенција со компании како OpenAI и Meta Platforms.

Во деловната година што заврши во мај 2026 година, секторот во облак на Oracle оствари приход од 18 милијарди долари.