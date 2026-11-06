„Lufthansa“ ја намали прогнозата за 2026-та година поради очекуваните високи трошоци за гориво

Европските авиокомпании предупредуваат дека зголемените трошоци за авионско гориво, предизвикани од војната во Иран, негативно ќе влијаат врз нивните перспективи, при што се очекува цените на билетите да пораснат следната година, со истекувањето на договорите за заштита од ценовни промени.

„Lufthansa“ во вторникот ја намали прогнозата за добивката, бидејќи очекуваните трошоци за авионско гориво на германската авиокомпанија за 2026-та година се зголемија на 9,3 милијарди евра, иако нејзините резултати за третото тримесечје беа во согласност со очекувањата.

Аналитичарот на „Bernstein“, Алекс Ирвинг, коментира дека постабилните резултати покажуваат оти програмата за преструктурирање на „Lufthansa“ можеби почнува да дава резултати и покрај предизвикувачката ситуација со цените на горивото.

Акциите на „Lufthansa“ забележаа раст од 1,5 отсто кратко по отворањето на берзите.

„Благодарение на растот на приходите, во услови на постојано висока побарувачка и строга контрола на трошоците, успеавме повеќе од целосно да го надоместиме зголемувањето на трошоците за гориво од приближно половина милијарда евра“, изјави во соопштение извршниот директор на „Lufthansa“, Карстен Шпор.

Германската авиокомпанија соопшти дека вкупните трошоци за гориво ѝ се зголемиле за повеќе од 400 милиони евра во споредба со минатата година.

„Lufthansa“ ја намали прогнозата за оперативната добивка за финансиската 2026-та година на износ меѓу 1,7 и 2 милијарди евра, во споредба со претходно предвидениот распон од 1,7 до 2,2 милијарди евра.

Компанијата потврди и дека се очекува растот на капацитетите за целата година да остане непроменет. Во третото тримесечје остварила оперативна добивка од 1,4 милијарди евра, период што обично е најпрофитабилен за европските авиокомпании бидејќи го опфаќа шпицот на летната туристичка сезона.

За споредба, прогнозата на аналитичарите, изготвена од компанијата, изнесувала 1,37 милијарди евра.

Финансискиот директор Тил Штрајхерт изјави дека оперативната добивка за целата година ќе зависи од побарувачката, трошоците за гориво и резултатите на „Lufthansa Cargo“ во четвртото тримесечје.

Авиогрупацијата соопшти дека бележи значителна побарувачка во премиум-сегментот, што е тренд забележан и кај големите авиопревозници со широка мрежа на линии. Додаде дека и воздушниот сообраќај кон Азија и Северна Америка бил силен, што придонело за стабилноста на компанијата.