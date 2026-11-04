Дневен хороскоп 04.11.2026

Денес не сте расположени за расправии и едноставо ќе сфатите дека од таквите разговори немате никакво добро. Невообичаено за вас, но сепак полесно ќе ви биде да седите и чекате решението да се појави отколку да се залагате. За среќа ситуацијата воопшто не е алармантна, па ќе успеете да ја финиширате позитивно.

Бик (21.04 – 21.05)

Верувате дека една Вага, Близнаци или некој Бик ќе бидат фер кон вас кога станува збор за некоја нова работа или заеднички пат. Имате прилика да одите на пат со лицата кои ви се драги, особено со некој со кој веќе некаде сте патувале. Можно е да добиете повик за патување и од некое поголемо друштво. Можна е поволна вест за пари.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Верувате дека можете да излезете на крај со еден Лав кој во голема мера ви ги расипува плановите и не е подготвен да биде искрен со вас. Не би требало премногу да очекувате од некој кој најпрвин не е искрен. Бидете реални во своите очекувања.

Рак (22.06 – 22.07)

Очекувате да ви се јави една Водолија со која секогаш убаво сте се сложувале. Не би требало премногу да се оптеретувате со тоа што го мисли една Шкорпија или некој Јарец. Бидете истрајни во спроведувањето на вашите планови. Постои извесна несигурност. Ќе имате средба со некој човек, која воопшто нема да биде пријатна.

Лав (23.07 – 22.08)

Иако многу добро ги знаете сопствените вредности, денес ќе имате проблем да се идентификувате во околината. Некој ќе ги скрши вашите замисли и ќе ве доведе во депресија. Потребно е да застанете цврсто на нозе и да ги реализирајте замислите, нормално доколку претходно го исфрлите колебањето.

Девица (23.08 – 22.09)

Денот може да ви донесе некои нови средби преку кои најверојатно ќе се решава вашиот деловен статус. Свесни сте дека вашите колеги го почитуваат вашиот статус и тоа ви е многу важно бидејќи не можете да комуницирате со оние со кои имате потполно различни ставови за многу нешта. Можна е поволна вест од личност која живее во странство.

Вага (23.09 – 22.10)

Денот одлично се рефлектира на овој знак, па затоа очекувајте некое пријатно изненадување. Верувате дека сте во прилика да се договорите со еден Бик, Близнаци или Рак за некој ангажман кој најверојатно ќе ве однесе на некој пат. Ќе добиете можност да ги покажете вашите таленти.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Се ви изгледа премногу емотивно и не знаете од каде да започнете. Надминете ги своите стравови и не ја сфаќајте погрешно околината. Покажете ја вашата позитивна страна која е навистина моќна и не се плашете дека некој сака да ви наштети. Потребен ви е договор кој ќе го направите самите со себе.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Денот ви носи нови можности за разгледување на се што се однесува на некој нов проект. Ако ви се допаѓа идејата за заминување на пат, веројатно ќе бидете во прилика да се договорите со некој кој дели слични идеи како и вие. Верувајте во добрите намери на еден Овен.

Јарец (22.12 – 20.01)

Денот ви носи многу нови работи кои ќе бидат интересни што во голема мера ќе ви го олесни донесувањето на одлуките околу кои имате некакви дилеми. Ова би можел да биде интересен ден за повеќето претставници на вашиот знак, особено за оние кои очекуваат да им се јави некоја Водолија.

Водолија (21.01 – 19.02)

Денешниот ден може поволно да се одрази на оние кои планираат работа со Близнаци или Девица. Имате добри планови, особено кога станува збор за работа во доменот на уметноста или науката. Многумина имаат за вас високо мислење а вие воопшто не сте свесни за тоа. Трудете се да ја добиете довербата од некој Овен.

Риби (20.02 – 20.03)

Денес би можело да ви се оствари и она за што мислевте дека е невозможно. Само не барајте премногу. Она што ви се нуди земете го и уживајте во него. Така ќе се чувствувате задоволно и исполнето. Идеален ден за одличен помин со партнерот, можно е и мало патување ако времето и финансиите ви го дозволат тоа.