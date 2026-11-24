Пред вас е голем број на обврски, па во текот на целиот ден на некој начин ќе бидете оптеретени. Во љубовта со партнерот ќе успеете да ја дефинирате иднината на врската.

Бик (21.04 – 21.05)

Можно е потпишување на договор кој е од пресудно значење за вашата деловна иднина. Во љубовта време е за поискрен однос со партнерот, кажете му ги вашите планови.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Денот не е поволен за било какви ризици. Најдобро е да бидете трпеливи. Во љубовта не сакате несериозни врски и беззначајни авантури, туку сакате личност која стабилно ќе стои покрај вас и ќе ве почитува.

Рак (22.06 – 22.07)

Денешниот ден е поволен за правење и креирање на нови деловни тактики кои ќе ги спроведете во дела малку подоцна. Во љубовта не ви е лесно да го заборавите лицето со кое сте поминале убави заеднички моменти.

Лав (23.07 – 22.08)

Можете да очекувате дека ќе добиете некоја работа од страна или дека ќе остварите дополнителна заработка преку дополнителен ангажман. На љубовното поле нема да бидете претерано успешни.

Девица (23.08 – 22.09)

Можете да очекувате многу важни случувања на полето за работа во текот на денешниот ден. Во љубовта на партнерот ќе му недостасува да поминувате повеќе време заедно.

Вага (23.09 – 22.10)

Можеби на работното место ќе делувате пренападно во своите настојувања сопствените идеи да ги покажете како најдобри. Во љубовта редно време е за запознаање со личноста која ви се допаѓа.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Денот е поволен доколку имате план како да ги завршите деловните обврски, потрудете се да најдете време и за оние заостанатите задачи од минатата недела. Во љубовта овој ден е неповолен и бурен.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Можно е некој од вашето семејство да се обиде да се вмеша во вашите деловни одлуки, а тоа воопшто нема да ви се допадне. Во љубовта потребна ви е промена кога станува збор за емоциите.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ќе имате некој нов план за штедење кој ќе ви биде многу важен и ќе го испочитувате до последната точка. Во љубовта не ги игнорирајте своите чувства, кажете ги гласно.

Водолија (21.01 – 19.02)

Можно е да не бидете задоволни со атмосферата која ќе ја имате на работа. Во љубовта ќе дознаете некои информации кои ќе го променат вашето мислење за саканото лице.

Риби (20.02 – 20.03)

Потребно е да се потрудите на своите колеги да им покажете дека сте подготвени на компромис и добра тимска работа. Во љубовта ви се допаѓа лице со кое немате многу добра комуникација во моментов.