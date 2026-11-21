Максимално сте им посветени на обврските бидејќи сакате да оставите добар печаток на раководството. Ќе успеете да се докажете. Во љубовта можете да очекувате големи промени. Ви претстои убав период.

Бик (21.04 – 21.05)

Можете да очекувате мали несогласувања со колегите но не би требало да имате некои посериозни проблеми. Доколку ви се допаѓа некој кој е роден во знакот на Овен или Лав, ве очекува интересна средба викендов.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Ќе имате среќа и некои работи конечно ќе ги решите во ваша корист. Можете да очекувате одлична состојба. Ве очекуваат многу интересни случувања со личноста која ве привлекува некое време.

Рак (22.06 – 22.07)

Можно е да имате некои помали компликации или отежнувања поврзани за полето за работа во текот на викендов. Во љубовта доколку ви се допаѓа личност родена во знакот на Водолија, пред вас е ден во кој ќе се зближите.

Лав (23.07 – 22.08)

Ве очекува викенд во кој нема да бидете оптеретени со деловните обврски. Пред вас е прилика да се опуштите и одморите. Во љубовта размислувате за тоа на кој начин да и пријдете на една личност која ви се допаѓа.

Девица (23.08 – 22.09)

Ве очекува важно деловно патување на кое на некој начин ќе ги тестирате своите способности. Комуникацијата со партнерот е солидна, можно е наскоро да планирате и некои посериозни промени како заеднички живот.

Вага (23.09 – 22.10)

Ве очекува генерално добра атмосфера во комуникацијата со соработниците. Можете да очекувате позитивен викенд. Во љубовта ви се допаѓа една личност со уметнички талент и склоност.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Викендот не е претерано поволен за работа, можно е дека ќе имате непредвидени проблеми. Можни се мали несогласувања со брачниот партнер.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Ве очекува подобрување на финансиската ситуација. Пред вас е прилика да дојдете до значајни поместувања на деловното поле. Во љубовта ви се допаѓа вашата слобода и не сте подготвени за некое ново врзување.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ве очекува прилика да дојдете до подобра заработка. Можни се награди и бонуси за добро обавената работа. Во љубовта можно е да не сте сигурни што чувствате кон едно лице со кое сте влегле во некаков љубовен однос.

Водолија (21.01 – 19.02)

Викндов е поволен за соработка со некоја личност родена во воздушен знак. Во љубовта доколку сте во брак, со саканото лице ќе имате многу добар однос.

Риби (20.02 – 20.03)

На деловното поле може да ви се случи мал пад на концентрацијата но генерално не ве очекуваат проблеми на полето за работа. Во љубовта можете да очекувате силно поволен викенд за нови познанства.