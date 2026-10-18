„Citroen“ оживува популарен модел што со децении им служел на малите претприемачи (ФОТО)

„Citroen“ би можел да оживее уште еден модел од својата историја. По најавата за враќање на патничкиот „2CV“, компанијата претстави и концепт за електрично доставно возило „Fourgonette“, наменето пред сè за употреба во градски услови.

Францускиот производител би можел да им понуди на купувачите електричен „2CV Fourgonette“, наменет за градски испораки.

Новиот концепт го комбинира предниот дел на електричниот „2CV“ со товарен простор на местото на задните седишта.

Стоката би се товарела преку задни двокрилни врати или преку страничен отвор со панел што се подига.

Оригиналниот „2CV Fourgonette“ се произведувал од 1951-ва до 1978-ма година и со децении бил популарен меѓу малите претприемачи и занаетчиите низ Франција.

„Citroen“ сè уште не ја потврдил сериската производство на новата верзија, за разлика од патничкиот „2CV“, чиј пазарен дебит се очекува во 2028-ма година.

Поевтина електрична алтернатива за градот

„Citroen“ веќе го нуди електричниот „e-Berlingo“, но новиот „Fourgonette“ би можел да привлече купувачи со поинаков пристап, ретродизајн и потенцијално пониска цена.

Најевтината верзија на „e-Berlingo“ чини повеќе од 24.000 евра, додека „Citroen“ за идниот патнички „2CV“ најавува цена од околу 15.000 евра.

Тоа отвора можност доставната верзија да биде уште подостапна, иако нејзината цена засега не е официјално потврдена.

Таквата цена веројатно би барала помала батерија и ограничен досег со едно полнење.

Сепак, за доставно возило наменето за кратки градски релации, тоа не мора да биде голем недостаток. Неговата главна намена би била секојдневна испорака на стока во локалниот сообраќај.

„Citroen“ сè уште не ја прикажа внатрешноста на концептот „Fourgonette“. Се очекува таа да биде слична на онаа во патничкиот „2CV“, но со попрактични седишта и помалку декоративни детали.

За разлика од патничкиот модел, доставната верзија не би имала покрив што се отвора.

Генералниот директор на брендовите „Citroen“ и „DS Automobiles“, Ксавие Шардон, истакна дека оригиналниот „Fourgonette“ бил многу повеќе од работно возило – тој бил дел од секојдневниот живот.

Според него, новиот концепт се обидува да ја врати токму таа комбинација од едноставност, практичност и препознатлив карактер.

Засега не е познато дали концептот ќе стигне до сериско производство, но достапен електричен доставен автомобил би можел да биде интересна опција за малите компании на кои возило им е потребно главно за градски превоз и испораки.