Пресврт: Азов добива американско оружје

Администрацијата на САД ја укина забраната за испорака на оружје за украинскиот националистички баталјон „Азов“, објави Вашингтон пост, повикувајќи се на Стејт департментот.

Како што се наведува, „Азов“ на тој начин ќе има пристап до истата американска воена помош како и другите единици на вооружените сили на Украина.

„Украинската 12-та бригада на специјалните сили „Азов“ беше тестирана за усогласеност со критериумите на Лихи акт имплементирани од Стејт департментот“, пишува весникот.

Законот забранува американска воена помош за странски единици за кои е утврдено дека извршиле сериозни прекршувања на човековите права. Стејт департментот објави дека „нема докази“ за такви прекршувања, пишува Вашингтон пост.

Инаку, командантот на специјалната украинска бригада „Азов“ Денис Прокопенко упати низа критики на сметка на претседателот на Украина Володимир Зеленски, пред се поради фактот што на бригадата сè уште и е забрането да прима американско оружје.

Тој на крајот на мај во објава на социјалните мрежи рече дека е одбиена петицијата за деблокирање на испораката на оружје и друга помош за „Азов“.

2/5 The decision was made after the State Department reviewed the 12th Azov Special Forces Brigade of the National Guard. pic.twitter.com/SYU1gtMQLQ