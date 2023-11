Пристигнува нова функција на бесплатниот ChatGPT

OpenAI, и покрај сите проблеми со кои се соочија последните денови, објави нова функција за оние кои користат бесплатен ChatGPT.

Ова е опцијата „ChatGPT with voice“, која ви овозможува да активирате гласовен асистент во вашата апликација ChatGPT.

Во апликацијата, можете да ја активирате оваа функција со избирање на иконата „слушалки“, а потоа можете да поставите прашање, а роботскиот глас на апликацијата ќе одговори.

Опцијата е слична на асистентите што ги имаат Apple, Google и други, а сеуште не стигнала до сите, иако на телефоните почна да пристигнува уште во септември за корисниците со претплата.

ChatGPT with voice is now available to all free users. Download the app on your phone and tap the headphones icon to start a conversation.



Sound on 🔊 pic.twitter.com/c5sCFDAWU6