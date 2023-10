НОВА РУСКА ХАУБИЦА: Роботизиран топ Коалиција-СВ со дострел од 80 километри (ВИДЕО)

Државниот орган Ростек успешно спроведе државна евалуација на самоодната артилериска хаубица Коалиција-СВ калибар 152 мм, со што се утврди неговата извонредна техничка сигурност и ефикасност.

Најавен како хаубица од следната генерација, ги надминува своите меѓународни и национални колеги во областите на растојание, точност и временска ефикасност во извршувањето на борбените мисии.

Примарната функција на самоодната хаубица Коалиција-СВ е елиминирање на непријателските артилериски и минофрлачки објекти, заедно со уништување на оклопни возила и непријателска пешадија.

Дизајнирано со сеопфатен недискриминаторски пристап за намалување на заканите, оружјето го решава и прашањето за демонтирање на единиците за воздушна и ракетна одбрана и решавање на утврдените зони и контролни пунктови.

Ова парче артилерија има целосно автоматизирани фази на подготовка на зрната, кои вклучуваат избор на проектил, безбедност и насочување на топот. Ова подобрување значително го намалува времето за палење, обезбедувајќи оптимална брзина на оган.

Бехан Оздоев, индустриски директор на комплексот за конвенционално оружје, муниција и специјална хемија на државната корпорација, објаснува: „Самоодната хаубица Коалиција-СВ не е само уште еден топ во артилериската индустрија. Наместо тоа, тоа претставува значителен скок во неговиот развој. Да се ​​нарече робот за борба не би било претерување. Неговата карактеристика е зголеменото ниво на автоматизација. Екипажот работи од изолирана оклопна капсула од каде што далечински ја контролираат машината“.

Оздоев понатаму вели дека Коалицијата-СВ нуди предност во однос на традиционалното артилериско оружје во однос на времето на одговор на неочекувани цели, што е многу критично во сегашните борбени сценарија.

– Успешното завршување на државните тестови ни овозможува да започнеме масовно производство на артилериско оружје, заклучува Бехан Оздоев.

За 2S19 MSTA

2S35 настана како модификација на 2S19 Msta, вклучувајќи реконфигурирана купола со хаубица од 152 mm со двојно автоматско полнење поставена на шасијата 2S19. Сепак, овој првичен дизајн беше отфрлен во 2010 година.

И покрај неуспешниот обид и последователното напуштање на дизајнот со две цевки, номенклатурата посветена на оваа поставка со две цевки, позната како Коалиција [произведена со обединување на два индивидуални топа со целосна цевка во една единица] е овековечена. Рокот за почеток на сериското производство и почеток на испорака на производите е проектиран за 2016 година.

Во февруари 2018 година, десетина единици 2S35 беа подложени на државни проверки. Министерството за одбрана очекуваше овие проценки да завршат до 2020 година, со што ќе започне процесот на донесување одлуки за да започне сериското производство по тестирањето.

#AFVaDay 2S35 Koalitsiya-SV is Russia's newest SP artillery system focused on high rate of fire with dispersed batteries to mititgate counterbattery fire. 2A88 152 mm L52 gun has has a water cooled breach and microwave ignition. pic.twitter.com/UNWFK1Zzay