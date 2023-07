Русија го нападна југот на Украина со дронови и ракети, експлозии во Одеса и Миколаев

Руските сили синоќа ја нападнаа Украина со беспилотни летала Шахед, а експлозии се случија во Миколаев и Одеса, јавуваат украинските медиуми.

Началникот на областа Николаев, Виталиј Ким, изјави дека по нападот во градот избувнал пожар, но дека според првичните информации, според Униан, нема жртви.

Воздухопловните сили на Украина предупредија дека постои ризик од напади со беспилотни летала во регионите Одеса, Миколаев, Керсон, Запорожје, Доњецк и Днепропетровск, додека постои ризик од напади со балистички ракети во регионите Полтава, Черкаси, Дњепропетровск, Харков и Кировоград.

Russian Sources are reporting that a 3M54-1 “Kalibr” Cruise Missile has Targeted the Large Commercial Port in the Ukrainian City of Odesa tonight, with a Pillar of Black Smoke seen coming from the Location after the Explosion; the Port of Odesa was the Primary Port during the… pic.twitter.com/Nc1oOMemhT