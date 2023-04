Шокантно откритие: Научниците пронајдоа дури 30.000 нови вируси кои се кријат на необично место

Тим австриски научници дошле до изненадувачко откритие, во кое со анализа на геномите на микробите откриле дека во нивната ДНК се „кријат“ илјадници досега непознати вируси. Научниците пронајдоа ДНК на повеќе од 30.000 различни вируси, вградени во геномите на различни едноклеточни микроби, а резултатите од нивното истражување беа објавени во списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторите на новата студија објаснуваат дека вирусната ДНК може да и дозволи на клетката домаќин да реплицира целосни, функционални вируси.

Големо изненадување

Бевме многу изненадени од тоа колку вируси најдовме со оваа анализа. Во некои случаи, беше откриено дека до 10 отсто од ДНК на микробите се скриени вируси, рече Кристофер Белас, водечки автор на студијата и еколог кој ги проучува вирусите на Универзитетот во Инсбрук во Австрија.

Исто така, се чини дека овие вируси не предизвикуваат болести кај домаќините, нагласуваат авторите на студијата и би можеле да им бидат корисни. Некои од овие нови вируси личат на вирофаги, тип на вирус кој инфицира други патогени вируси кои се обидуваат да ги заразат клетките домаќини.

Зошто толку многу вируси се наоѓаат во микробиолошките геноми сè уште не е јасно. Нашата најсилна хипотеза е дека тие ја штитат клетката од инфекција со опасни вируси, вели Белас.

Најбројниот биолошки ентитет на Земјата

Вирусите се најбројниот биолошки ентитет на Земјата, а животот на нашата планета значи и борба против вирусите. Вирусите се многу разновидни и користат многу различни тактики за искористување на заразените клетки домаќини. Без оглед на семантичките дебати за тоа дали вирусите се живи, тие секако навлегуваат во животите на другите живи суштества. Некои дури се реплицираат со додавање на нивната ДНК на клетката домаќин и станување дел од нејзиниот геном. Кога ова се случува во герминативната клетка, може да доведе до ендогени вирусни елементи (EVEs) или вирусна ДНК што се пренесува од една генерација на домаќини на друга.

Научниците пронајдоа EVE во широк спектар на организми, вклучувајќи животни, растенија и габи. На пример, цицачите носат различни вирусни фрагменти во нивната ДНК, а околу осум проценти од човечкиот геном се состои од ДНК од антички вирусни инфекции. Авторите на студијата објаснуваат дека повеќето од нив повеќе не се функционални и се сметаат за „геномски фосили“.

Што сугерира истражувањето?

Новото истражување сугерира дека EVE може да бидат прилагодливи кај луѓето и другите организми, иако тие исто така можат да помогнат во одбраната од современите вируси. Ова важи за многу едноклеточни еукариоти, објаснуваат австриските научници, истакнувајќи дека овие микроби обично се заразуваат и убиваат од гигантски вируси. Ако, на пример, вирофаг веќе населува клетка домаќин, тој може да го репрограмира џиновскиот вирус за да изгради вирофаги наместо да се реплицира самиот себе, а со тоа потенцијално да го спаси домаќинот.

Според една нова студија, ДНК од новооткриените вируси е слична на онаа на вирофагите, што сугерира дека микробите може да уживаат одредена заштита од гигантски вируси благодарение на „вградените“ вируси пронајдени во нивните геноми.

Авторите на студијата пишуваат дека студијата на EVE досега се фокусирала претежно на животните и растенијата, со мало внимание посветено на протистите (сите еукариотски организми кои не се животни, растенија или габи), иако тие претставуваат мнозинство од еукариотскиот биодиверзитет на Земјата.

Случајно откритие

Откривањето на илјадници нови вируси скриени во ДНК на микробите не беше примарна цел на Белас и неговиот тим, кои планираа да проучат нова група вируси што ја пронајдоа во водите на Госенкелезе, алпско езеро во австриската држава Тирол.

Првично, нашата студија сакаше да го открие потеклото на новите „вируси слични на Полинтон“. Сепак, не знаевме кои организми обично се инфицирани со овие вируси. Затоа направивме опсежна студија за тестирање на сите микроби чии ДНК секвенци се познати, објаснува Белас.