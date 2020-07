Бејл спие додека соиграчите се борат за титулата (Видео)

Фудбалерот на Реал Мадрид Герет Бејл повторно ги налутил навивачите со своето однесување во текот на натпреварот со Алавес.

Реал синоќа го победи Алавес со 2:0 и направи уште еден голем чекор кон освојувањето на третата титула во оваа деценија. Реал последен пат биле шампиони на Шпанија во 2017 година.

Додека неговите соиграчи го играа мечот со Алавес камерите го „уловија“ Бејл како спие на клупата за резерви, а потоа и како се смее откако му станало јасно дека нема да влезе на теренот.

Gareth Bale has reached new levels of not caring at Real Madrid 😷😳 pic.twitter.com/Yg42bZrkjQ

Gareth Bale watching on after Zidane used his fifth and final sub 👀👀 #WalesGolfMadrid

pic.twitter.com/Qt4RBAAajZ

— Dan Cope (@dan_cope14) July 10, 2020