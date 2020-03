СЗО: Преку WhatsApp ги информираме луѓето ширум светот

Како се зголемува бројот на вести за коронавирусот на интернет, така се зголемува и бројот на дезинформации. Поради тоа, Светската здравствена организација одлучи да го употреби најмасовниот сервис за размена на пораки во светот за точните информации да стигнат и до оние најзагрижените. Секој може да се пријави на контакт листата, а СЗО го овозможи со помош на WhatsApp бот.

Како да се поврзете?

Прво, потребно е бројот +41 79 893 18 92 да го меморирате во своите контакти, а потоа да го најдете во своите WhatsApp контакти и да испратите порака. Таа порака може да биде било што, како „Здраво“ или нешто друго. Потоа ќе добиете автоматски повратна порака во која ќе можете да видите понатамошни упатства. Со тоа сте пријавени за известувања, а исто така можете да изберете еден од понудените броеви во однос на тоа какви информации сакате да проверите за пандемијата.

To receive updates on #COVID19 from WHO add this number— +41 79 893 18 92 to your contacts and send a @WhatsApp message. You’ll automatically be registered to receive updates and also have an option to ask for more information as shown below. pic.twitter.com/WXaGd88AGf

