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Време: 22:25
Датум: септември 26, 2018
Категорија: ОПШТО
Само 5% одговараат точно! Дали си ти еден од тие генијалци? Доколку го знаеш одговорот напиши го подоле во коментари!
98% проценти од луѓето одговараат погрешно. Напишете го точниот одговор!…
Само за генијалци! Напиши го точниот одговор!…
Само за генијалци! Кој е точниот резултат?…
90% проценти од луѓето одговараат погрешно! Кој е точниот резултат?…
Само мал процент можат да ја решат задачата!…
Дали можете да го решите овој математички проблем?…
Доколку ја решите оваа задача имате висок коефициент на интелигенција! …
Колку изнесува резултатот во последната колона од загатката?…