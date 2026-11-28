Очекувавте поголем успех па сега сте малку разочарани. Не треба да се грижите бидејќи ќе имате можност подоцна да ги промените работите. Во љубовта многу сте заљубени во својот партнер и сакате да бидете покрај него.

Бик (21.04 – 21.05)

Викендов во никој случај не се потпирајте на среќата, ќе имате загуби. Немојте да ризикувате на било кое поле. Во љубовта ќе бидете задоволни и високо расположени.

Близнаци (22.05 – 22.06)

Среќни сте и ќе видите дека трудот ви се исплател. Задоволни сте бидејќи знаете дека во иднина можете да остварите уште поголем успех. Во љубовта ќе имате разни прилики за нови познанства.

Рак (22.06 – 22.07)

Пред вас е поволен викенд во кој ќе успеете да решите некои стари проблеми и компликации. Во љубовта очекувате убав однос со саканото лице.

Лав (23.07 – 22.08)

Викендот нема воопшто да ви биде поволен за работа, ќе имате големи недоразбирања и несогласувања со соработниците. Во љубовта ќе имате големи очекувања и ќе тежнеете кон тоа јасно да го дефинирате односот со саканото лице.

Девица (23.08 – 22.09)

Пред вас е солиден викенд кога станува збор за работата и заработката. Ќе успеете да ја подобрите материјалната состојба. Во љубовта ќе имате многу убав однос со партнерот.

Вага (23.09 – 22.10)

Не сте очекувале напорен викенд, а сепак ќе се случи да имате многу работа. Не ви е лесно да излезете на крај со сите обврски. Во љубовта ве очекува интересен контакт со лице од странство.

Шкорпија (23.10 – 21.11)

Викендов не сте претерано тактични па лесно можете да се впуштите во некои кавги и препирки. Саканото лице се труди да ви угоди но вие едноставно не сте расположени.

Стрелец (22.11 – 21.12)

Можни се некои неочекувани промени на љубовен план. Не ви е лесно да излезете на крај со своите обврски. Не ја сакате монотонијата и тешко ви е да одржите сериозна врска бидејќи не сте подготвени да им одолеете на бројните искушенија.

Јарец (22.12 – 20.01)

Ќе бидете склони лесно да му поверувате на секого, внимавајте некој тоа може да го злоупотреби против вас. Не им верувајте на сите. Во љубовта силно сте заљубени во партнерот и тоа нема да се промени.

Водолија (21.01 – 19.02)

Викендот ќе ви биде поволен за донесување на нови деловни одлуки или потпишување на некој договор. Во љубовта обидете се да разговарате со саканото лице за проблемите кои ве измачуваат.

Риби (20.02 – 20.03)

Викендот не е претерно поволен за да се занимавате со важни одлуки и промени. Одморете го малку мозокот. Во љубовта можете да очекувате интересна ситуација со партнерот.